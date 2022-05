Kipróbáltuk, így bizton állítjuk, hogy egyszerű az elkészítése, de figyelni kell rá, hogy hamar elkezd fonnyadni a magas víztartalma miatt. Készítsük el frissen, hiszen később a beltartalmi értéke is romlik. Praktikus például sütőpapíron megsütni a szeleteket, kis olívaolajjal, vagy felkockázva, kevés vízben megpárolni. Leszűrjük, zöldfűszerrel, fokhagymával, pici paradicsompürével ízesítjük, olívaolajjal krémesítjük.

Jó reggeli krémet készíthetünk így vaj helyett. Ehetjük pirítóssal, de natúr hús és párolt rizs mellé szintén remek. A vasárnapi ebédet kiválóan ízesíti, a zsíros, szaftos, nehéz dolgokat ki tudjuk váltani vele. Amennyiben nem tudunk elrugaszkodni a klasszikus krumplipürétől, főzhetünk bele kevés vagy több csicsókát, céklát, sütőtököt. Azzal pürésítjük össze, így színesíti is egyben. Tetszeni fog azoknak a gyerekeknek is, akik nehezebben barátkoznak meg a zöldségekkel.

A csicsóka inulin-, azaz növényi rostanyag-tartalma a szénhidrát-anyagcserét szabályozza. Egyben öntisztulást indít el, felgyorsítja az emésztést, ezért fokozatosan kell hozzászoktatni a szervezetet. Kissé olajos ízét meg lehet szokni, krumplipürébe keverve fokozatosan megoldható ez. De el is lehet rontani a csicsókával készülő ételt, ha azt gyenge minőségű olajban tocsogósra sütjük. Inkább zsírpapírra karikázva, pár csepp olajjal süssük meg sütőben. A krumplit szintén süthetjük így, sok zöldfűszerrel.

A csicsókagumók lehetnek egészen világossárgák, de akár vörösesbarnák is, sőt lilás árnyalatú gumókat ugyancsak találhatunk. A növény akár két méter magassá is kifejlődhet, szép sárga virágai ősszel nyílnak. Nagyon igénytelen, jól tűri a szárazságot, hazánkban főleg a homokos területeken terjedt el. Ha egyszer elültetjük, egyhamar nem szabadulunk tőle, gyorsan szaporodik, de könnyen kordában tarthatjuk, egyszerű a ritkítása. A kerítésen kívülre is ültethetjük, sárga virágai ősszel még díszítenek is. Akár télen is szüretelhetünk a csicsókából, nem fagy meg.