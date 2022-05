Összekapta magát a repce. Két hete még úgy tűnt, rendkívül gyenge lesz az idei termés, aztán jött a gyakori eső, és a meleg idő. Dr. Gabi Géza szekszárdi növényvédő szakmérnök szerint azonban csak az autóból elsuhanva látszik szépnek a repce, bent a területen ritkás a növény, ­legalábbis a táblák egy jelentős részén.

Vannak földek ahol az eső sem sokat segített, kevés maradt a tőszám. Ez nem csoda, hiszen az elmúlt húsz év leghidegebb áprilisa van mögöttünk, mondta a szakember. A múlt hónap átlaghőmérséklete 10,9 fok volt, ami 3 fokkal volt alacsonyabb a sok­évi átlagnál. A gazdák örülhetnek ha összességében közepes termést tudnak majd betakarítani.

A helyzetet nem könnyíti meg, hogy sok a repcefénybogár is, ami a virágok kötéseit teszi tönkre. Az uniós szabály miatt a régebbi, hatékony permetszereket nem használhatják a gazdák, helyettük a környezetkímélő növényvédő szerek jöhetnek szóba, de sajnos ezekből is hiány van a piacon.

A repcére már most lekötnék a leendő termést a felvásárlók, de a gazdák óvatosak, a magas árak ellenére hezitálnak. Ki tudja, mennyi lesz valójában a termés, később hogyan alakulnak az árak, és a magas felvásárlási ár is relatív, hiszen nagyon megdrágultak a vegyszerek, a gépalkatrészek és minden, ami a termeléshez kell, mondták többen is.

A megyében repcéből tizenháromezer hektáron termesztenek, negyven százaléka sikerült jól, harminc százaléka gyenge lett, a többi közepes minősítést kapott a szakemberektől. Ez az arány az országos átlaghoz képest jó, ugyanis vannak megyék, ahol még ennél is gyengébben fejlődött a repce.

A méhészek is kitelepültek a repceföldek közelébe. Koller Zoltán tolnai termelő, az OMME (Országos Magyar Méhész Egyesület) Gemenci Szervezetének megyei elnöke elmondta, jelenleg nagyon ideálisak a feltételek a mézgyűjtéshez, pont annyira van meleg, ami a méheknek is jó, csapadék is volt és beindult a hordás is. Tolna határában több szántóterületen is vetettek ősszel repcét, így a környékbeli gazdáknak még kitelepülniük sem kellett.

A tolnai termelő elmondta, 36 éve méhészkedik, de úgy látja évről évre egyre több a gond ezen területen is. Idén a teleltetéssel voltak problémák, ugyanolyan gondoskodás mellett, egyik méhcsalád erős, a másik gyenge lett. Bíznak benne, hogy a gyengébb családok is felerősödnek a repcén.

Jelenleg napi másfél kiló mézet gyűjtenek a szorgos rovarok méhcsaládonként. A repceméz egyébként egyre kedveltebb a sok vitamin, a jó zamata és krémes állaga miatt. A méhészek úgy látják, hogy az akácfavirágzás két hét múlva tetőzik majd.