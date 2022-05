Egyre több autó és autós van, és ezzel arányosan egyre több baleset is történik az utakon, autópályákon. A nagy számok törvénye és a balszerencse miatt ezek egy része sajnos halálos kimenetelű. Az itt maradók, a gyás­szal küzdők gyakran helyeznek el valamilyen emléket, keresztet, néha egészen komoly, akár arcképes sírköveket, síremlékeket az eltávozók halálának helyszínén, néha épphogy csak pár méterre a padkától.

Ezeket az emlékműveket csak a megfelelő szabályok betartása mellett lehet(ne) engedni, ám ennek menete sokak előtt érthető módon nem ismeretes. Feltettük hát a közútkezelőnek a kérdést, hogy milyen protokoll, milyen eljárásrend szerint kerülhetnek az utak mellé ezek az építmények, emlékjelek, keresztek, s azt is tudakoltuk: kell-e ezek felállításához engedély?

A cég kommunikációs osztályának válaszaiból kiderül: „Társaságunk kegyhely közút területén történő elhelyezésére, létesítésére közútkezelői hozzájárulást adhat, de csak akkor, ha az nem veszélyezteti a forgalom biztonságát, ha a kegyhely kellő távolságra található az úttól, és ha van a közelében biztonságos megállásra szolgáló hely. A nem megfelelően felállított építmények ugyanis az úton közlekedőkre veszélyt jelenthetnek, elterelik a figyelmet, illetve veszélyhelyzet esetén az útpadkára lehúzódó gépjármű is beleütközhet. Ha ezeknek a feltételeknek nem felelnek meg, igyekszünk egyeztetni a hozzátartozókkal, hogy hol és milyen módon tudják biztonságosabban ezeket a tárgyakat kihelyezni országos közutak mentén.”

Ahogy bevezetőnkben is írtuk, nem elhanyagolható mennyiségű út menti objektumról van szó, ám a közútnak erről nincsenek pontos adatai. Mint elmondták: – A közúti kegyhelyek tulajdonosai nem ismertek, mert az esetek túlnyomó részében nem kérnek engedélyt, ennek megfelelően a kegyhely környezetét is érintő felújítás esetén társaságunk vagy a kivitelező nem tudja felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal.

Annyi biztos, hogy ha valaki ilyet állít a szeretett hozzátartozó halálának helyszínén, akkor gyakran ellátogat az adott helyre, különösen a gyász első, legnehezebb időszakában. Ugyanakkor ez további veszélyeket hordoz magában, ezért a cég felhívja a figyelmet arra, hogy Fejér megyében az ilyen jellegű megemlékezések egyik lehetséges helyszíne a 62-es főút 38-as szelvényénél található emlékhely. Az út jobb oldalán, a megyeszékhely határában, Börgönddel egy vonalban található baleseti emlékmű márványlapjára minden év tavaszán felírják, hogy az előző évben, Fe­jér megye úthálózatán hányan hunytak el közúti balesetben. Itt parkolási lehetőség is van, így ezen a helyen biztonsággal, méltósággal meg tudnak emlékezni a hozzátartozók.

Azt is megkérdeztük a közúttól, hogy ha időközben felújítás, szélesítés, bővítés, új kijárat építése történik, akkor mi lesz az utak mentén felállított kegyhelyek sorsa? A Magyar Közút megnyugtatásul azt válaszolta: – A kihelyezett kegyhelyekre üzemeltetési tevékenységünk során figyelemmel vagyunk, szándékosan nem károsítjuk és bontjuk el ezeket, amennyiben közvetlen balesetveszélyt nem okoznak.

A pókhálószerű úthálózatot, illetve annak padkáit fejlesztik, karbantartják. A forgalom és vele az esetleges újabb balesetek, a fűnyírás, az átépítés, az új bekötők, vagy éppen kijáratok építése egyfajta veszélyforrást is jelent az emlékhelyek szempontjából, hiszen meg is sérülhetnek, vagy ha útban vannak, akár meg is szüntethetik azokat, ami jelentős anyagi kár is lehet, túl a lelki traumán, hiszen egyik-másik emlékhely komoly, márványból készült műalkotás. A közút ezzel, illetve a felelősséggel kapcsolatban azt mondta: – Útfelújítás kapcsán akkor szüntetjük meg ezeket az emlékhelyeket, ha műtárgynak, szélesítésnek, egyéb beavatkozásnak az útjában állnak. Társaságunk nem érintett abban az esetben, ha összetörik egy ilyen emlékmű, annak javításáról a tárgy sérülését okozónak és a kegyhelyet felállítónak szükséges egyeztetnie.



A hozzátartozók rendszeresen gondozzák azokat