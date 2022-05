Történelem - A Szentföld kifejezés a Közel-Kelet azon régiójára utal, amelynek komoly vallási jelentősége van a zsidó, keresztény és az iszlám hitben. A mai határokat figyelembe véve Izrael teljes területét foglalná magában, valamint Jordánia és Libanon egyes részeit. Legfontosabb része a „Szent Város”, vagyis Jeruzsálem, amely fontos szerepet játszik a zsidó és a keresztény vallásban, de az iszlám is harmadik legszentebb városának tartja Mekka és Medina után. Ezért nem csoda, hogy a Szentföld jelentősége hatalmas mindhárom, egy istent imádó vallás számára, így kapcsolódtak hozzá a középkori keresztes háborúk is.

Az ötödik hadjárat egyik fontos résztvevője II. András magyar király volt, aki I. János jeruzsálemi és I. Hugó ciprusi uralkodóval, illetve VI. Lipót osztrák herceggel szövetkezve indította el pápai áldással a hadműveleteket. Az ötödik keresztes hadjáratig Magyarország nem vett részt keresztes háborúkban, noha területén több alkalommal is áthaladtak a Szentföldre tartó seregek. III. Béla magyar király a harmadik keresztes háborúba küldött ugyan egy harci egységet, de miután tudomására jutott, hogy a keresztesek kötelékének nagy részét képező német zsoldosok fontolgatni kezdték Bizánc elfoglalását, a magyar uralkodó egyszerűen hazarendelte katonáit. Az első keresztes hadjárat eredményeként létrejött szentföldi keresztény államokat folyamatosan veszélyeztették a muszlim támadások, sőt Szaladin egyiptomi szultán elfoglalta Jeruzsálemet, továbbá egyesítette a mai Szíria és Jordánia területén lévő arab emirátusokat. Ezzel Szaladin észak, dél és kelet felől körbezárta a keresztes államokat, így a keresztények a Szentföldön lépéshátrányba kerültek. Az Oroszlánszívű Richárd angol, II. Fülöp Ágost francia király és I. Frigyes német-római császár vezetésével elindított harmadik keresztes hadjárat csak részben volt sikeres. Szaladin szultánnal megkötött békeszerződés értelmében Palesztina partvidéke továbbra is keresztény terület maradt, de Jeruzsálemet nem sikerült a kereszteseknek visszafoglalniuk.

Elkezdődtek az előkészületek

III. Béla király ígéretet tett a pápának, hogy Magyarország támogatni fog egy újabb hadjáratot, de súlyos betegsége, majd hamarosan bekövetkezett halála miatt ennek az akciónak a végrehajtása fiára, Andrásra maradt. Európa nagyhatalmait közben különböző viszályok kötötték le, az angolok és a franciák hadban álltak egymással, német földön is dúlt egy hatalmi harc, ezért III. Ince pápa szemében a magyar haderő szerepe igencsak felértékelődött. Az egyházfő úgy döntött, hogy azoknak, akik harcolnak, illetve anyagilag is támogatják az ügyet, bűnbocsánatot hirdetett meg.

A résztvevők toborzása az említett konfliktusok miatt lassan haladt, sőt időközben elhunyt III. Ince pápa is, de a két nappal később megválasztott III. Honoriusz folytatta elődje munkáját. Az Apostoli Szentszék korábban 30 000 font ezüstöt különített el szentföldi felhasználás céljára, majd további 3000 márka ráfordítást is jóváhagyott, továbbá a római keresztesek felszerelésének és szállításának költségeit is magára vállalta.

Egyes krónikák szerint az ötödik keresztes hadjárat előtt egy zömében francia és német gyerekekből álló sereg indult el – egy Krisztusnak tanúsított kijelentésre hivatkozva – a Szentföld felszabadítására, de az akció kudarcba fulladt. A résztvevők ugyanis Jeruzsálem helyett rabszolga-kereskedők kezébe kerültek, vagy életüket veszítették az értelmetlen küldetésben. Egy 1977-ben megjelent tanulmány mindezeket kétségbe vonja, mondván, hogy valóban volt egy ilyen mozgalom 1212-ben francia és német földön, de a résztvevők nem gyermekek, hanem nyomorban élő fiatalok voltak.

II. András is célul tűzte ki a Szentföld felszabadítását

A magyar uralkodó az 1216-os pápai felhíváskor elérkezettnek látta az időt keresztes fogadalmának teljesítésére, ezért 1217. augusztus 26-án hajóra szállt a dalmáciai Spalato (Split, Horvátország második legnagyobb városa) kikötőjében, egy közel 5 ezer fős sereggel. Távolléte alatt Magyarország kormányzását Merániai János esztergomi érsekre bízta, halála esetén pedig a pápa beleegyezésével Béla királyfit, illetve másodszülött fiát, Kálmán herceget nevezte meg örökösének. A magyar keresztesek között ott volt a győri és az egri püspök, a pannonhalmi apát, illetve a kalocsai érsek is.

Spalatóban csatlakozott II. Andráshoz VI. Lipót herceg is seregével, a herceg csapatai ennek ellenére majdnem két héttel hamarabb eljutottak Akkonba (izraeli város, a Földközi-tenger partján), ugyanis a magyar uralkodó a velenceiekre bízta serege szállítását, akik a tetemes bérleti szerződések mellett igyekeztek még különböző kedvezményeket is kicsikarni Andrástól, ami időbe telt. Annak ellenére, hogy velenceieken kívül a magyar király még anconai (olaszországi kikötőváros az Adriai-tenger partján) és zárai (Zadar horvát tengerparti város) hajókat is igénybe vett, nem tudta teljes seregét elhajóztatnia, így katonáinak egy része hazatért, mások pedig a következő tavaszig Dalmáciában várakoztak. Miután a keresztesek megérkeztek a Szentföldre, az eredeti terv ellenére mégsem indultak Jeruzsálem felszabadítására, II. András is csak néhány kisebb katonai műveletet hajtott végre seregével, körbejárták a Tiberias tavat, majd ostrom alá vették a Tábor hegyen épült musz­lim erődítményt, de az akció elbukott. 1218 elején a ciprusi király meghalt, így miután otthonról is rossz hírek érkeztek, a magyar uralkodó – aki szintén megbetegedett – úgy döntött, hogy hazatér seregével. A középkori krónikások ezért sikertelennek ítélték meg András szentföldi misszióját, azonban a modern kutatók szerint a magyar részvétel igencsak fontos diplomáciai hasznot hozott a királyi udvar számára.

A hadjárat egészen 1221-ig folytatódott és több magyar katona is úgy döntött, hogy nem követi uralkodóját, hanem részt vesznek a további harcokban. Az ötödik keresztes háború egyébként nem érte el célját, mert nem sikerült a kereszteseknek Egyiptomot leigázni, és Jeruzsálem továbbra is muszlim kézen maradt. Az európaiak elkövették azt a hibát, hogy a Nílus mentén próbáltak behatolni Egyiptomba, azonban a folyó megáradt, és ezt kihasználták a muszlimok, így kilátástalan helyzetbe kényszerítették a keresztény támadókat, akiket a különböző járványok is tizedeltek.

A szabad elvonulásért cserébe a kereszteseknek le kellett mondaniuk további terveikről és nyolc évre szóló fegyverszünetet kötöttek az egyiptomi szultánnal.

A kiközösítés veszélye is fennállt

Andrást a jeruzsálemi pátriárka is maradásra biztatta, de a magyar király, a kiközösítést is megkockáztatva, úgy döntött, hogy seregével együtt visszatér Magyarországra. Akkor az egyházi kiközösítés komoly következményekkel járt a középkori Európában. Minden kiközösített számára meg volt tiltva a szentségekhez való járulás (pl. a házasságkötés) vagy azok kiszolgáltatása, továbbá nem vehetett részt a közösségi imákon és szentmiséken. Egyházi jogait elveszítette, nem gyakorolhatta hivatását, ez egy uralkodó számára akkor nagyon komoly problémákat vetett fel. A magyar sereg ezúttal nem tengeri, hanem szárazföldi úton ment haza Örményországon, valamint Konstantinápoly érintésével. Az út során András király aktív diplomáciát folytatott, tárgyalt különböző államok vezetőivel és házassági szerződéseket kötött, amelyekkel még jobban bebiztosította saját illetve utódai hatalmát.

A kudarc a keresztes mozgalom erkölcsi hátterére is súlyos csapást mért

VI. Lipót herceg nem követte a magyar uralkodó példáját, folytatta a hadjáratot, de elfogyott a pénze, így kénytelen volt 50 ezer bizánci aranyat kölcsönkérni, így sikerült bizonyos eredményeket elérnie. Ennek ellenére az ötödik keresztes hadjárat nem volt sikeres, ezzel végleg eloszlott az Egyiptom leigázásához fűzött keresztény remény. A kudarc a keresztes mozgalom erkölcsi hátterére is súlyos csapást mért, maga a keresztes mozgalom nem veszített a népszerűségéből, de az egyház szervezését egyre többen kritizálták. II. Frigyes német-római császár ezt igyekezett kihasználni és kivenni a keresztes hadjáratok irányítását a pápa kezéből. Az iszlám világ pedig a keresztény veszélytől tartva rendezte sorait, Egyiptomban a szultán szigorú rendelkezéseket vezetett be az országban élő keresztények ellen, magas adókat vetettek ki rájuk, templomaikat pedig bezárták. Az ötödik keresztes háború kudarcaiból okulván II. Frigyes német-római császár sokkal nagyobb szerepet szánt ezután a diplomáciának és a tárgyalásoknak, így készítve elő a hatodik keresztes háborút. Az újabb hadműveleteket a pápa is támogatta, de igyekezett az előzőkből levonni a szükséges tanulságot. Az ötödik keresztes háború utolsó éveiben zajlott le az első mongol támadás a közép-ázsiai iszlám államok ellen, ami átrendeződésre késztette a muszlim haderőt. A mai történészek szerint az ötödik keresztes hadjárat során a keresztények nagyon közel jártak a sikerhez, az hogy végül is nem sikerült a küldetésük, azzal magyarázható, hogy a keresztény sereg nem rendelkezett egy karizmatikus, mindenki által tisztelt vezérrel, aki győzelemre vihette volna a keresztes sereget.

