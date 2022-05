Reggel még hűvös van, míg a déli órákban napsütéssel teli, meleg időben találjuk magunkat. A télikabátot időközben eltettük, a csizmák is a szekrény mélyére kerültek. Nincs könnyű dolgunk ezekben a hetekben, ha meg akarjuk találni a megfelelő öltözetet. De mi kerüljön elő helyettük, hogy a napközben tapasztalt hőmérséklet-változásokat átvészeljük? A réteges öltözködést most sem ildomos elhagyni. Mindenképp a vékonyabb réteggel alapozzuk meg öltözékünket. A blúzra, pólóra jöhet a pulóver, mellény vagy a kardigán.

A szoknyához még bátran hordhatjuk a vastagabb harisnyákat. A pulóver fölé jöhet a tavaszi kiskabát, ami lehet bőr- vagy farmerdzseki, ballonkabát, a blézerek és a poncsók idén kifejezetten a reneszánszukat élik. A sálat még nem kell letenni, illetve cseréljük vékonyabb, lágyabb esésű tavaszi darabokra. A reggeli hidegben még jólesik az a pluszkomfort, amit a nyakunk köré tekerve kapunk és még a szettünket is egyedivé varázsolja. Kabát helyett a vállra terítve is hordhatjuk vagy szeles időben a hajunkat is védhetjük vele. Érdemes a cipőválasztásra is odafigyelni. A szandál még nem megfelelő viselet, jobb a zártabb cipőket előnyben részesíteni, a sportcipőket vagy éppen a bokacsizmákat.

A réteges öltözködésnél fontos szem előtt tartani, hogy a vékonyabb és szűkebb darabok kerüljenek alulra és erre rétegezzük a többit. Jó ötlet lehet, ha a blúz alá még felveszünk egy toppot, vagy egy vékony garbóval is könnyen rétegezhetjük. Ahogy melegszik az idő, a kiskabátokat is lecserélhetjük mellényre vagy kötött kardigánra. És ne feledjük, tavasz van, jöhetnek a színek!