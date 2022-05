Az európai klubfoci két fellegvára napjainkban Anglia és Spanyolország. Érdekes lehet az, hogy ezen nemzetekhez tartozó klubcsapatok játékosai legkevésbé sem angolok vagy spanyolok. No, de nem is ezért szeretjük nézni őket, hanem azért a produkcióért, amit a pályán csinálnak. Kedden a Bajnokok Ligája egyik elődöntőjéből a Liverpool jutott a párizsi döntőbe, és mire e sorokat olvassák, az is kiderül, hogy a Real Madrid–Manchester City-párharcból ki lesz az ellenfelük. Miközben e párosításban City-fan vagyok, és nekik is szurkolok, de lehet, hogy az „egyetemes futballnak” jobbat tenne, ha angol–spanyol döntő lenne.