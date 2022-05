Pedig most ebben a háborús időszakban egész Európában az áremelkedésekre panaszkodnak. Ezért megnéztük, hogy az alapvető zöldségek milyen árban vannak most.

A krumpli és a hagyma 250–300 forint között mozog kilónként, nagyon régóta ilyen számokat láthatunk a standokon. A sárgarépa 350 forint, a jó minőségű fehérrépa már 650 forintért kapható. A paradicsomnak és a paprikának is ennyi az ára, egy kilogramm paradicsomot 690 forintért is kaphatunk már, de alapvetően 1000 forint alatt van, miközben néhány hete a kétezerhez közelített. Ugyanez a helyzet a paprikával is. Az újburgonyáért is kevesebbet kell fizetnünk, mint egy héttel ezelőtt, akkor öt- és hétszáz forint között volt kilója, most általában négyszáz forint.

A dunaújvárosi piac zöldségrészlege tartja az árait, sőt, több esetben csökkenés is érezhető Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Viszont az áremelkedéseket a húsáruk nem kerülték el. Érdekes módon a standoknál áruló őstermelők hasonló árakkal dolgoznak, mint egy évvel ezelőtt. Viszont a boltokban talán elszabadult egy kicsit a pokol. A csirkeszárny majdnem ezer forint, a csirkemellfilé 2500, marhacombot pedig valahol árultak ötezer forint fölött is.

A múlt héthez képest semmit nem változott a helyzet azon a téren, hogy a virágok és a palánták uralják a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacot. A virágoknál az árak nem változtak, de a palántáknál mintha némi árcsökkenést lehetne érezni, mert a közelmúltban négy–ötszáz forint alatt nem lehetett hozzájuk jutni, most viszont több fajtát is megkaphatunk háromszáz forintért. A manapság oly népszerű csilik viszont ötszáz forintra árazódtak be.

Végezetül legyünk pozitívak, gyönyörű szép karfiolok lepték el a piacot, és az áruk elfogadható, egy kilogramm öt- és hatszáz forint között van. És ha már itt tartunk, írásunkat fejezzük be egy remek, csőben sült karfiol receptjével.

Hozzávalók: 1 fej karfiol, só, 2 evőkanál vaj, 2 evőkanál liszt, 1,5 dl tej, frissen őrölt bors, 1 teáskanál szerecsendió, 20 dkg sajt.

Elkészítés: a karfiolt rózsáira szedjük, sós vízben megfőzzük, majd lecsepegtetjük. Kivajazott tepsibe tesszük és megsózzuk. A vajat felmelegítjük, és halványra pirítjuk benne a lisztet, majd felöntjük a tejjel és habverővel simára keverjük. A kész besamelt megsózzuk, megborsozzuk, megszórjuk szerecsendióval, és két percet forraljuk, akár sajtot is szórhatunk rá.

A besamelt a karfiolra öntjük, a tetejét megszórjuk reszelt sajttal, majd 180 fokon kb. 10–15 perc alatt aranybarnára sütjük.