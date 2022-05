Körkép Mi kerüljön a grillrácsra, ha egy kicsit szeretnénk eltérni a megszokott fogásoktól, és kipróbálnánk valami újat? Gyümölcsök sütve? Igen! Sokan nem is gondolnák, de számos gyümölcs nagyon ízletes grillezve is. Ilyen például az ananász, az eper, a görögdinnye, a barack, a füge és a banán. Ideálisak lehetnek hidegtálon sonka mellé, és sült húsokhoz szintén remekül passzolnak, de akár salátára is tehetjük azokat. Persze desszertként ugyancsak kivá­lóak, például nyársra tűzve, pillecukorral kombinálva.

Ha egy kis mediterrán hangulatot szeretnénk csempészni a grillpartira, akkor mindenképp próbáljuk ki a grillezett pizzát! A hagyományosan kemencében készített fogásnak ezt a változatát a faszén fölött sütik meg. Fördős Zének ez a pizza az egyik nagy kedvence, ha formabontó grillételekről van szó.

Sőt, van élet a steaken túl is. A grillen süthető húsok gyakorlatilag a végtelenségig variálhatók, mégis hajlamosak vagyunk leragadni a hamburgerpogácsánál és a steaknél, pedig a halak és a különféle tengeri herkentyűk nagyon finomak, ha grillezzük azokat. Szuper választás lehet egy kerti partin a grillezett rák vagy a lazac. Amellett, hogy egészségesebbek, mint a vörös húsok, még hamarabb el is készülnek. De elkövethetünk három hibát, ha nem figyelünk grillezés közben. Sosem szabad villával szurkálni a húst sütés közben, ugyanis így távozik belőle a szaft, sokkal szárazabb lesz a végeredmény.

Ne nyitogassuk állandóan a grill fedelét, mert így jóval tovább tart, hogy átsüljenek a húsok, zöldségek. Nem szabad mindent közvetlenül a rácsra tenni, a halat például érdemes egy külön erre kifejlesztett rácsos fogóval együtt ráhelyezni a grillre. Így elkerülhetjük, hogy megégjen a bőre. Sajtok esetében érdemes alumíniumtálcát használni a sütéshez, ezzel meggátolhatjuk, hogy az olvadt sajt mindenre ráfolyjon.