Történelem - Az erődítményt jelentősen megerősítették, benne pedig Szapolyai János király özvegye Izabella királyné tartózkodott az alig egyéves fiával, János Zsigmonddal. A vár védelmét Fráter György, Szapolyai kincstartója, tanácsosa és a csecsemő király gyámja, valamint Török Bálint dunántúli főkapitány vezették. Budát 11 évvel korábban már ostromolta egy osztrák sereg, akkor szintén von Roggendorf vezette a harcot, de nem járt sikerrel. Ezért sem szívesen vállalta el az osztrák generális az újabb ostrom vezetését, kérte a bécsi udvart, hogy ne őt nevezzék ki a támadó erők parancsnokának. Egészségi állapotára is utalt, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy von Roggendorf sohasem tudott összhangot teremteni sem tisztjeivel, sem katonáival. Végül engedett a parancsnak, és néhány hónapra elvállalta az ostromló sereg vezetését.

Miután Szapolyai János király 1540-ben elhunyt, országrésze a két évvel korábban Váradon megkötött béke értelmében I. Ferdinándra kellett hogy szálljon, de mivel a királynak nem sokkal a halála előtt fia született, így utasította Fráter Györgyöt végrendeletének megváltoztatására. György barát engedelmeskedett a királya parancsának, ami kiváltotta a Habsburgok haragját, és háborút indítottak Szapolyai János országrésze ellen. Ennek a háborús tervnek volt az egyik része Buda elfoglalása, amellyel 1540-ben is próbálkoztak már, de az akció akkor kudarcot vallott. A Habsburgok számára Buda elfoglalása azért volt fontos, mert Konstantinápolyból olyan hírek érkeztek, hogy Szulejmán szultán ismét hadjáratot tervez Magyarország ellen, Buda pedig az időközben megerősített és korszerű védelmi rendszerének köszönhetően alkalmas lett volna a török seregek kivéreztetésére.

Az ostrom előkészületei

Izabella királynő a fiát féltve megrettent egy osztrák támadástól, a Pestet irányító egyik magyar parancsnok útján üzenetet küldött Bécsbe, amelyben hajlandó lett volna György barát beleegyezésétől függetlenül átadni a várat, de Fráter György akarata erősebbnek bizonyult a királynénál, aki szándékát így nem tudta végrehajtani. Közben Isztambulban készült a török sereg Ausztria és a Ferdinánd-párti Magyarország ellen, de az oszmán sereg csak a Szerémségig ment, ott megállt, és várta a fejleményeket.

Az ostromló Habsburg sereg igyekezett Buda utánpótlási vonalait elvágni, hogy ezzel is felgyorsítsa a védők megadását, ugyanis már április közepén aggasztó hírek érkeztek arról, hogy egy nagyszámú török sereg indult el Ausztria ellen.

Ferdinánd közben Regensburgba utazott, ahol arra kérte a német rendeket, hogy adjanak hadsereget Buda ostromára, ugyanis azzal érvelt, hogy a török hódítások a német területeket is el fogják érni. Fivére, V. Károly német-római császár segítségének a tudatában Ferdinánd egyre nagyobb hatalomra tett szert, Károly hatalma ugyanis erősödni látszott I. Ferenc francia királlyal szemben, aki Szulejmán szövetségese volt. A regensburgi birodalmi gyűlést meggyőzték Ferdinánd érvei, ezért kétezer lovas és tízezer gyalogos zsoldjára való pénzt szavaztak meg. Így rövidesen összeállt a 12 ezer osztrák és cseh gyalogost, 6800 német lovast, valamint a Perényi Péter koronaőrhöz tartozó 8000 magyar lovast számoló sereg. Ezenfelül a támadó erőket segítették a dunai naszádok, amelyek közel 2 ezer fős legénysége olaszokból és dalmátokból állt, akiket a Raguzai (ma Dubrovnik) és a Velencei Köztársaságokból kölcsönöztek. A hajók szállították a jelentős mennyiségű élelmiszert, a tüzérség pedig 40 nagy kaliberű ostromágyúval rendelkezett. Ezzel szemben a budai várban közel 2400 magyar és szerb katona tartózkodott Török Bálint parancsnoksága alatt, és még a várfalak kijavítása is tartott. A vár több tisztje – az erőviszonyokat látva – felvetette a tisztes megadás lehetőségét, de erről Fráter György hallani sem akart.

Megkezdődött az ostrom

Wilhelm von Roggendorf generális május 4-én lövetni kezdte a várat a bécsi kapu és a Gellért-hegy felől, és az első napokban el is pusztította a vízellátást védő téglatornyot, majd elindította vár körülzárását. A támadás előtt azonban az osztrák parancsnok magas rangú egyházi személyeket küldött követként a várba, hogy felajánlják a királynőnek a szepességi (jelenleg szlovák és lengyel terület) Szapolyai-birtokok visszaadását, ha feladja Buda várát, és elismeri Ferdinándot teljes Magyarország királyának, de a védők visszautasították az ajánlatot. A királyné azonban titkos tárgyalásokat folytatott az ostromlókkal arról, hogy a Habsburg-sereg táborába mehessen. Azonban ez hamar kitudódott, ugyanis Izabella az értékeit is magával akarta vinni, amelyek sok szekeret igényeltek volna, így a királynét őrizet alá helyezték.

Von Roggendorf ezután folyamatos ágyútűz alatt tartotta a budai erődítményt, de a bátor György barát a katonái között járva igyekezett lelket önteni beléjük, sőt egyes feljegyzések szerint ő maga is kezelte a vár ágyúit. A harc végeztével éjszaka a várőrség azon dolgozott, hogy kijavítsa a falakon támadt réseket.

Június 2-án az ostromlók vezérkara elérkezettnek látta az időt, hogy az ágyútűz során lerombolt déli falak és sáncok ellen gyalogsági rohamot vezényeljen, ezért háromszor indítottak támadást az ostromlók, de mindannyiszor visszaverték őket. Ezután Roggendorf aknákkal próbálkozott, de tervét a várvédők ellenaknákkal hiúsították meg. Június közepére megcsappantak a várvédők élelmiszerkészletei, ezért sokan kénytelenek voltak lóhúst enni. Ivóvízből is hiány keletkezett, közben járvány tört ki, így feljegyzések szerint már csak 1200 hadra fogható embere maradt György barátnak. Többen követelték a vár feladását, Izabella királyné június 14-én éjjel megpróbált bejuttatni több támadót is a várba, de a polgárok felfigyeltek a német beszédre, és a katonákkal együtt kiszorították őket. Fráter György ezután még szorosabb felügyelet alá vonta a királynét.

Megérkezett a török sereg is

Hamarosan levél érkezett a várba Szulejmán szultántól, hogy tartsanak ki, mert a nagyvezír vezetésével nemsokára a segítségükre jön, de ez vegyes fogadtatást váltott ki a várvédőkből. Sokan attól tartottak, hogy György barát a törökök embere, és majd va­zallusaként akar uralkodni az országban. A fogoly Izabella is azt üzente, hogy Budát keresztény uralkodónak adják át, és ne egy pogány foglalhassa el. Éjjel titokban egyik követe kiment von Roggendorf táborába, de a generális csak úgy volt hajlandó belemenni az ajánlatba, ha azt előbb Ferdinánd főherceg is jóváhagyta volna. Ez idő alatt pedig a Szerémségben lévő török sereg parancsot kapott a szultántól, hogy Mehmed szendrői bég vezetésével induljon el az ostromlott budai vár megsegítésére. Július elején a bégnek sikerült élelmiszert és ivóvizet bejuttatni a várba, így Roggendorf számára egyre nehezebbé vált az ostrom. A vár védői ezután próbálták lebeszélni a támadó sereg magyar katonáit a további harcokról, azzal próbáltak a honfitársaikra hatni, hogy a törökök meg fogják torolni azt, hogy az osztrákok oldalán harcoltak. Később valóban volt ilyen oszmán elképzelés, de a várvédő magyaroknak sikerült megvédeniük honfitársaikat.

Hamarosan levél érkezett a várba Szulejmán szultántól, hogy tartsanak ki

A Habsburg támadók azt tervezték, hogy augusztus 20-án általános támadást intéznek a vár ellen, de Roggendorf ezt nem tartotta jó ötletnek, mindenáron be akarta várni a birodalmi segítséget, ami késett, hisz a török erőknek időközben sikerült elvágniuk a fontosabb utánpótlási vonalakat. A generális ellenvetése ellenére a csata elkezdődött, de egy dunai átkelésnél Perényi lovasai kiváltak a menetből, ami zavart idézett elő a német és a cseh katonáknál, amire a törökök felfigyeltek, és megtámadták a menetoszlopot. Ezt követően a németek és csehek menekülésre fogták a dolgot, a török sereg pedig valóságos vérfürdőt rendezett soraikban, egyes becslések szerint közel 7 ezer ember esett el az említett menekülésnél. Maga Roggendorf is súlyosan megsérült, Komáromig jutott el, ahol elhunyt. A Habsburg sereg az ostrom alatt 16 ezer embert veszített el, ezzel gyakorlatilag teljesen megsemmisült. Szulejmán szultán augusztus 27-én érkezett meg a már török fennhatóság alatt lévő Budára, a várat pedig 2 nap múlva egy janicsár csellel bevették. A szultán üdvözlésére megjelent Török Bálint és György barát is, akik 600 cseh és német foglyot adtak át neki, akiket a szultán sátra előtt egyenként lefejeztetett. Az oszmán sereg előtte viszont még feldúlta Pest és Buda környékét, sőt elportyáztak egészen Nyitráig. Szulejmán ezután Kelet-Magyarországot Izabella királynénak és kiskorú fiának, János Zsigmondnak adta évi 10 ezer forintnyi adó fejében.

Ezzel Budának mint középkori magyar királyi székhelynek egy egész korszaka zárult le, 145 évre török uralom alá került. Szulejmán szultán a névrokonát, Szulejmán pasát nevezte ki beglerbégnek, azaz az új budai tartomány (vilajet) helytartójának.



