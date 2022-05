Muflont és lazacot is vásárolhattunk volna tegnap

A halakról ritkán beszélünk, igazán csak karácsony környékén téma, akkor fogyasztanak leginkább a magyar családok halat. Pedig tudjuk, nagyon egészséges.

Azt is állítják egyesek, hogy olcsó, pedig ez nem igaz. Maradjunk csak a legnépszerűbb halunknál, a pontynál. Kilója 1690 forint, ami nem tűnik ijesztőnek, de ebben az esetben élősúlyról beszélünk, és ha megtisztítjuk, az úgynevezett nettó súlya már a háromezerhez közelít, ez a harcsa esetében már közel hatezer forint. Ami azért nem számít olcsó mulatságnak, de az is tény, a legnépszerűbb halfajták nagyjából tartják az árukat. A piaci hal- és vadboltban ezúttal igazi különlegességet is vehettünk: lazacot, tízezer forintért egy kilogrammot.

A vad igazi kuriózum, de kevesen szeretik Magyarországon, azt mondván, „feltűnő” ízük van. De ha a marhának marha-, a halnak halíze van, akkor a vadnak is vadízének kell lennie.

Muflon már van 2990 forintért, a legdrágább a vaddisznócomb (4350 forint), általában pedig a szarvasért és az őzért kell a legjobban a zsebbe nyúlni.

Ha már szóba került a marhahús, ott tényleg durva lett a helyzet, például a marhacomb 4000 forint.

A kacsacomb is megemelkedett, 3200 egy kiló, a csirkemell 1900, de még a kacsaszárnytőért is 1400 forintot kell fizetni. Amit nehezen értek, hogyan kerülhet a libaháj 2200 forintba, amíg a kacsáé 2000-be, miközben a belőlük készült zsír olcsóbb, mint az alapanyag...

A sertéshúsnál is fokozatosan mennek fel az árak, karajt, illetve tarját kétezer forint alatt nem lehet kapni, és a gyakorlatilag húst alig tartalmazó oldalas akcióban volt 1960 forint, de az igazsághoz tartozik, egy helyen csak 1600 forintba került.

Viszont az is megállapítható, hogy a piaci húsboltok általában valamivel olcsóbbak, mint a városban található üzletek.

De most már hagyjuk a húsokat, és nézzük meg a zöldség- és a gyümölcshelyzetet is, hiszen mégis csak egy zöldség- és gyümölcspiacon jártunk.

A héten újdonságnak számított a zöldborsó, pár helyen árulták 1200 forintért. Megjelent az új sárga- és fehérrépa is. Az előbbinek csokra 400, az utóbbinak 500 forint volt az ára.

Amire azután végleg nem számítottam, kiváló minőségű cseresznyét (nem az ilyenkor szokásos satnyát kis csokrokba kötve) is vásárolhattunk egy standon kilónként 1800 forintért.