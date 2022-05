"Tisztelt Szent Pantaleon Kórház!

Szeretném köszönetemet kifejezni az ideggyógyászati osztály dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért, melynek hála kezdek felépülni betegségemből, és reményeim szerint hamarosan gyógyultan térhetek haza. Múlt héten betegedtem meg, és még jelenleg is a kórházban fekszem. Egy betegség sohasem jön jókor, és ez most különösen igaz, mivel múlt szombatra, május 21-ére volt kitűzve az esküvőm napja. Az osztály dolgozói látva elkeseredésemet, hogy nem tarthatjuk meg a rég vágyott esküvőnket, felajánlották segítségüket, hogy a szertartásra sor kerülhessen az eredetileg kitűzött napon a kórterem falai között. Nagyon köszönöm a kedvességüket, amelyet a szervezés, a készülődés alatt is folyamatosan megtapasztalhattam, s legfőképpen nagyon hálás vagyok, hogy gondos munkájuk eredményeképpen a javuló egészségi állapotom is lehetővé tette, hogy összeházasodjunk.

Még egyszer köszönet mindenért, amit értem tettek, további sok sikert, jó egészséget kívánok nekik! Benedek-Ludmann Annamária"

