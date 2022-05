A hétvégén, május 28-29-én rendezik meg az idei Sárbogárdi Napokat az Ifjúsági parkban. Mielőtt a programok sorolására térnénk, jegyezzük meg, hogy már pénteken is fontos kulturális esemény lesz a városban.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület május 27-én, 17 órától nyitja meg az új sárbogárdi kiállítótermet. – Ez alkalomból válogatást mutatunk be korábbi kiállításainkból, mely kiegészül egy régészeti tárlattal a székesfehérvári Szent István Király Múzeum jóvoltából, valamint a helyi művészek legfrissebb alkotásaiból összeállított bemutatóval, illetve a Mészöly család hagyatékával berendezett szobával – tették közzé a szervezők.

Az Ady Endre út 105. alatt található régi könyvtár épületét felújították, a kultúrának és a sportnak is új helyszíne lesz.

A Sárbogárdi Napok első napján – a teljesség igénye nélkül soroljuk a programokat –, szombaton, 9 órától kezdődik a főzőverseny. Főzés közben a Band of Streets fúvós zenekar a vendégek közt sétálva szórakoztatja a résztvevőket. A főzőversenyre egyébként keddig, május 24-ig lehet nevezni. 11 órától kezdődik a Kató néni konyhája című humoros főzőshow Ihos József közreműködésével. 12.30-kor hirdet eredményt a zsűri. 15.30-tól táncosok lépnek az Ijfúsági park színpadára, helyi és környékbeli táncosok is bemutatkoznak. 17 órától a Band of Streets zenekar, 19 órakor a Crazy Little Queen együttes, 21 órától pedig a Charlie Band koncertezik.

Másnap, vasárnap a gyermeknapi programok játsszák a főszerepet: kézműveskedés, ugrálóvár, népi fajátékok, gyermekmotoroztatás, a Kicsi Gesztenye Klub előadása, modellezők bemutatója. 14 órától motoros felvonulás indul el a városban, 18 órától Korda György és Balázs Klári lép fel, 20.30-tól a Kowalsky meg a Vega zenekar játszik.