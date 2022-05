A bodza virágából finom szörp készíthető, de emellett gyógyhatása is évszázadok óta ismert, számtalan módon használják gyógynövényként. Jó tudni, hogy a bodzavirágban vitaminok, ásványi anyagok és mikroelemek is megtalálhatóak. C-vitamin-tartalma duplája a citrusfélékének, továbbá A- és B-vitamint, vasat, káliumot, kalciumot, magnéziumot, foszfort, folsavat, pantoténsavat, antociánokat is tartalmaz.

Amióta újra divatba jöttek a házi limonádék, egyre népszerűbb lett a bodzával ízesített változat is. Ha van otthon bodzaszörpünk, nyári italként bármikor kifacsarhatunk egy citromot, ízesíthetjük bodzaszörppel és megbolondíthatjuk pár frissen tépett mentalevéllel. Akár egész évre elegendő alapanyag megterem néhány bodzabokron és ha megfelelő mennyiségben teszünk el szörpöt, a kora ­nyár hangulatát egész évben újra felidézhetjük vele.

Jó hír, hogy a bodzaszörpbefőzést még a kezdők is nyugodtan vállalhatják, hiszen gyakorlatilag lehetetlen elrontani, elkészítésére többféle receptet lehet találni. Jómagam úgy készítem, hogy megfelelő mennyiségű cukorral felforralom a vizet, amelyet egy kis karamellizált cukorral ízesítek, majd miután felforrt és kihűlt, beleteszem a citromkarikákat, a gondosan levágott ernyővirágzatot és az előírt citromsavat.

Korábbi tapasztalataimból kiindulva palackozás előtt én mindig megkóstolom, ugyanis sem túl édesen, sem túlzottan savanyúan nem az igazi a bodzaszörp. Néhány napi áztatás után aztán már mehet is az alaposan kimosott üvegekbe. Két dologra mindenképpen figyeljünk: soha ne szedjünk virágot az út menti szennyezett bokrokról, valamint óvatosan gyűjtsük össze a levágott virágfejeket, hogy az értékes vitamint rejtő virágpor lehetőleg minél kevésbé hulljon le róla.

Mire használják a bodzavirágot a gyógyászatban?

Kevesen tudják, hogy csökkenti a vércukor- és a koleszterinszintet, valamint vizelet- és hashajtó hatása is jól ismert, emellett székrekedés ellen is kiváló. A sok vitamin és mikroelem mellett flavonoidokat, szaponinokat, illóolajat is tartalmaz. A bodzavirág gyulladáscsökkentő hatása fájdalomcsillapító szernek is jó, megfázásra, influenzára és más légúti megbetegedésekre, sőt bizonyos allergiafajták enyhítésére is használható, képes ugyanis megnyugtatni az irritált orrmelléküregeket és a nyálkahártyát. Enyhíti az ízületi gyulladásokat és korábban vérzéscsillapításra is használták, emellett erősítheti az immunrendszerünket is. Méregtelenítő hatása miatt a bodza virágát alkalmazzák bőrtisztításra, pattanások és más bőrproblémák kezelésére is.