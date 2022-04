Ott zöldell a sok-sok primőr, harsogó sóska, ropogós spenót kínálja magát, és a zsenge tök is kacérkodik velünk. Ez kell a nehéz húsok után, amikor az ember már úgy várja a tavaszt, s vele a zöldet – legyen bármi, lomb, sarjadó vetés, frissen nyírt gyep –, hogy legszívesebben legelészni lenne kedve. A vitaminoktól és ásványi anyagoktól kifosztott testünk tudja, mire van szüksége, ezért kívánjuk oly nagyon a fejes salátát, meg a korai zöldségeket.



Semmi akadálya, hogy teljesítsük e vágyat, a piaci felhozatalban hiba nincs, és még az árak sem szaladtak el oly nagyon.

Parajt több helyütt is árulnak, kilója 700 forintnál kezdődik, de a nagy levelű, garantáltan friss szedésűért 1000 forintot kérnek. Ezt az igazán vitamindús és vasban gazdag főzeléknövényt (nálunk csak Popeye-kaja volt a neve), most kell enni, forrázva, alig főzve, fokhagymás habarással, bundás kenyérrel… A sóska kicsit drágább 900 és 1200 forint közötti áron vehetjük meg, s bár mondhatjuk, hogy majdnem a hús árában van, de ezért egy ebédre való nem vág földhöz. Pár szem krumplival, tükörtojással pompás lakoma. Akit elbűvölnek azok a formás kis tökök, amik kelletik magukat, az is jó pár forinttal lesz szegényebb a bevásárlás végén! A kávégép mellett tegnap 650 forintért adták kilóját, tíz méterrel arrébb viszont már 1270 forint volt a ládára írva. No de cserébe olyan selymes kapros-tejfölös főzeléket készíthet, amilyet a főzőműsorokban sem látni! A piac első sorában finom szálas kaprot is vehetünk hozzá, egy fiatalember árulja ott a zöldfűszereket: petrezselymet, zellert, kaprot, bazsalikomot, kakukkfüvet és rozmaringot. Arról ismerjük meg, hogy mindig sebesen jár a keze, ahogy a csomócskákat kötözi. Ez bizony tegnapi kép, tegnapi üzenettel: ennyi a sóska kilója a piacon

Ez bizony tegnapi kép, tegnapi üzenettel: ennyi a sóska kilója a piacon Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

És ne sajnáljuk magunktól a fejes salátát sem (250-300 forint egy jó nagy fej), meg a gyenge újhagymát (csomója 200-300 forint). Mondjuk, ezekkel a primőrökkel úgy vagyok, mintha csak vizes zöldet ennék, ki tudja, hogy a fólia alatt, tápos földön termesztett növény tudja-e azt, amit kellene neki...

Így voltam tegnap a spárgával is: egy kis maroknyit kínáltak 1300 forintért, s bár ácsingóztam rá, öt emberre főzve kétszer is meggondolom.

Minden másban marad a nagyi útmutatása: amit megkívánsz! Úgy van kitalálva a csodás emberi test, hogy ami hiányzik a szervezetünknek, arra vagyunk kívánósak.