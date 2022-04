Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja idén is megrendezte szakmai rendezvénysorozatát.

Városunkban három tagóvodában mutatták be „Jó gyakorlataikat” a pedagógusok. Külön öröm volt, hogy két év után végre személyesen is találkozhattak egymással.

Április 6-án az Eszterlánc tagóvodában Pintér Ildikó gyógypedagógus Komplex mozgásfejlesztés normál fejlődésmenetű gyermekeknél címmel tartott bemutató foglalkozást a feladatok folyamatának bemutatásával, majd gyakorlati tanácsadással, konzultációs lehetőséggel.

Április 7-én az Aranyalma tagóvoda adott helyszínt egy másik „Jó gyakorlat” bemutatásának Ovi-zsaru címmel. A bűn- és baleset-megelőzés témájú, játékos, figyelemlekötő, közvetlen kommunikációra épülő megelőzési programsorozat nagycsoportosoknak történik. A bemutatót Markóné Kiss Andrea, tagóvoda-vezető, óvodapedagógus vezette.

Mintegy harminc óvodapedagógus gyűlt össze a Csillagvirág tagóvoda klubhelyiségében, hogy a konfl iktuskezelésről beszéljenek

Forrás: LI

Április 8-án a Csillagvirág tagóvoda adott helyszínt egy sokakat foglalkoztató témának, Rutinos konfliktuskezelés címmel. Az előadást Dolmány Zsuzsanna óvodapedagógus, mediátor vezette. Kérdésünkre a következőket mondta előadásával kapcsolatban: – Amikor végeztem mediátorként, kíváncsi voltam, hogy a tanultakat vajon adaptálni tudom-e az ovisoknál. Elmondhatom, hogy amikor már kialakul a szuperego, 6-7 éves gyerekeknél számos technikát lehet alkalmazni, például a semlegesbe fordítást, az átkeretezést, a külön tárgyalást, a parafrázist, történetmesélést. Én egy újfajta szemléletet szeretnék bemutatni a hallgatóságnak.