A diákok kerékpárral, segédmotor-kerékpárral és személyautóval álltak rajthoz, hogy kiderüljön, melyikük a legrátermettebb az ügyességi pályán. A rendezvény célja a középiskolás korosztály közlekedési ismereteinek szélesítése, szabályismeretük elmélyítése, balesetmentes közlekedésük elősegítése. Az Országos Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett XVII. Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa megyei elődöntőjén a 14-19 éves korosztály képviselői három kategóriában mérték össze tudásukat 2022. április 12-én. A versenynek a Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont, ahol az ünnepélyes megnyitót követően a lelkes fiatalok egy egészségügyi és egy közlekedési ismereteket felmérő feladatlap kitöltését követően az ügyességi akadálypályákon is bizonyítottak. A versenyzőknek nagyfokú koncentrációra és rátermettségre is szükségük volt ahhoz, hogy a gyakorlati pályán is sikeresen teljesítsenek.

A megmérettetés megyei nyertesei kategóriánként:

Kerékpáros kategória:

1. Nágl Fanni - Ciszterci Szent István Gimnázium

2. Stokinger Dávid - Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Segédmotor-kerékpár kategória:

1. Puskás Bence Olivér - Székesfehérvári SZC Jáky József Technikum

2. Magyar Tamás Károly - Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3. Takács Attila - Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Személygépkocsi kategória:

1. Sefcsich Armand - Székesfehérvári SzC Széchenyi István Műszaki Technikum

2. Lédeczi Péter - Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Az országos döntőn, amelyet idén május 31. – június 2. között Balatonalmádiban és Veszprémben tartanak, megyénket az elődöntőn első helyezést elért versenyzők képviselhetik. Az ügyességi és elméleti vetélkedő nyerteseit a Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság értékes tárgyjutalomban részesítette.