Túl vagyunk az országgyűlésiképviselő-választáson. Őszintén szólva nem is bánom. Az a sok – finoman fogalmazva – ellenségeskedés, ami megtöltötte a sajtót, a televíziót és a közösségi médiát, rendesen rányomta a bélyegét a hétköznapjaink hangulatára. Talán, most már mindenkinek sikerül feldolgoznia és elfogadnia a megváltoztathatatlan végeredményt, és elcsitulnak a szenvedélyek. Végre visszatérhet minden a régi kerékvágásba. Magyarország új kormányának lesz bőven feladata a járvány és a szomszédban zajló háború okozta válság kezelésében. Óriási kihívás előtt áll, amit a jelenlegi kül- és belpolitikai helyzet is jócskán megnehezít.