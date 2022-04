A tájházak április 24-hez legközelebb eső szombaton és vasárnap rendezendő hagyományteremtő programjaikkal nemcsak a tavaszi állatkihajtás egykori emlékeire, hanem a tavaszi megújulásra, a természet és az emberek újjászületésére is figyelmet fordítanak – olvashatjuk a Magyar Tájházak Szövetsége hivatalos honlapján. A programhoz Mezőfalva is kapcsolódott immáron második alkalommal. Április 23-án, szombaton déltől sokszínű és érdekes eseményeket láthatunk, hallhatunk és magunk is részt vehetünk különböző programokban a mezőfalvi tájház udvarán.



A kulturális kínálatról részletesen: Íjászat, kézműveskedés, Tájház kvíz, hajfonás, lovaskocsizás több fordulóval. 13-15-ig tárlatvezetés a Tájházban. 15 órától Bankerltanz , az 5.a osztály tanulóinak műsora. 17 -órakor a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport előadás. 17.15-től az Schwowischi Baum zenekar húzza a talp alá valót a 22-órás zárásig.

Délben már népes gyereksereg próbálgatta megfejteni a Tájház kvíz kérdéseit, így ezzel a programmal kezdetét vehette a II. mezőfalvi tájházi program.

Sváb tájház Mezőfalván a Kossuth Lajos utcában

Mezőfalva, Magyar – Sváb Tájház

Az 1800-as évek elején telepített Herczegfalva magját 3 utca alkotta, 600 négyszögöles jobbágytelkekkel. Az egyes portákat oldalt élő sövény, A kertek végén két sor akácfa határolta. A házakat alap nélkül, sárból, földből döngöléssel készítették. Nyeregtetejüket zsúpszalmával fedték. Apad lást sározták(tapasztották).Az oromzatot sövényből fonták, majd ezt a fonatot sárral tapasztották, később a jobb módúaknál deszkaborítást kapott.

A lakrész általában három helyiségből állt: két szoba, középen a nyitott kéményű konyhával. A házzal egybeépült a kamra és az istálló. Ehhez csatlakozott a különféle gazdasági eszközök tárolására szolgáló fészer, a szénapajta, a kisebb háziállatok óljai és a csöves kukorica raktározására szolgáló góré. A szérűskertben volt a szalmakazal és a trágyadomb helye, ide hordták be aratás után a gabonát és annak cséplése (masinázása) is itt történt. A masinázás után sűrű kukoricával vettették be, amit zölden használtak fel az állatok etetésére.

Az első (utcafronti vagy tiszta-) szobában helyezték el a jobb bútorokat. Az ágyon slingelt ünnepi ágynemű volt bársony vagy szövet ágyterítővel letakarva. A tapasztott padozatot homokkal szórták fel és szépen elsimították, vagy híg tehéntrágyával kenték fel. A falakra olajnyomatú szentképeket helyeztek, ezek mellé került a házi áldás, a feszület és az ajtó mellől nem hiányozhatott a szenteltvíztartó sem. Az első szobát csak ünnepkor, illetve vendégek érkezésekor használták.

A mindennapi élet a hátsó szobában zajlott, az egész család itt aludt. A szoba berendezése csak a legszükségesebb dolgokból állt. A mestergerendán tartották a kényesebb, féltettebb tárgyakat( pl. a dohányvágó szerszámot) hogy a gyerekek ne férjenek hozzá.

A két szobát a konyha választotta el egymástól. Itt volt a ház bejárata legtöbbször félbevágott ajtóval, így ki tudták rekeszteni az udvaron kapirgáló lábas jószágokat.

Berendezése nagyon egyszerű: rakott tűzhely(sparhelt) és kemence. A kemence szolgált a hátsó szoba fűtésére is. A szabad-kéményes konyha két részét vastag gerenda, vagy bolthajtás választotta el egymástól. Erre díszes cseréptányérokat akasztottak. A konyha berendezéséhez tartozott a vizes pad, az ivóvizes vödörrel és a mindenki által használt zománcos bögrével. A főzéshez használt edény a stelázsin vagy a falon kapott helyet. A bejárati ajtó mellett falba épített szekrénykében “vakablakban” tartották a zsírt, kenyeret, sót, paprikát, esetleg borsot és a mindennapi étkezéshez használatos

tányérokat, poharakat.

A többi élelmiszert (liszt, füstölt húsok, tojás, bab, zsír... stb. / a savanyítós hordóval, a kenyérdagasztó teknővel, szakajtókkal és a különféle szitákkal együtt a kamrában tárolták, innen lehetett felmenni a padlásra is.