A Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola és AMI diájkai közül a versenyen ketten oszágos bajnokok lettek. Irowa Noel a IV. korcsoport egyéni versenyében lett aranyérmes, míg Nagy Kitti a II. korcsoport egyéni versenyében I. helyezést ért el.

Irowa Noel

Kohán Árpádné, a MLTSZ Dunaújváros Gárdonyi edzője így értékelte a versenyt

- Az I-II. korcsoport lány egyéni versenyszámában a dobogó első négy helyén gárdonyis állhatott! A kicsi lányok csapatversenyben is ügyeskedtek, pedig ebben a versenyszámban fel kellett játszaniuk az eggyel magasabb korcsoportba. Így is a IV. helyen végeztek.

II. korcsoport, lány egyéni versenyI. Nagy Kitti – II. Nagy Hanna – III. Gál Vivien és Kovács Noémi

Az I-II. korcsoportos fiúknál ketten is bekerültek a legjobb 8 közé, és Kerti Benett a dobogóra is felállhatott: III. helyezést ért el. Kókány Balázs épp csak lecsúszott a dobogóról, V. helyen végzett.

A fiatal korosztálynál is izgalmas meccseken drukkolhattunk csapatunknak. A kicsi fiúknak is magasabb korcsoportba kellett feljátszaniuk. VI. helyezésük dicséretes a népes mezőnyben!

A IV. korcsoport versenye már igazán izgalmas és látványos versengést hozott. Itt már nemcsak a magabiztos labdakezelés és ruganyosság számít. A gondolkodva játszani is nagyon fontossá válik, ahogy azt az eredményhirdetéskor Horváth Sándor, Seregélyes polgármestere is kiemelte. A játékot nézve fogalmazódott meg benne: ehhez a különleges sporthoz nemcsak ügyességre, gyorsaságra van szükség, hanem észre is. Mindezt bizonyították is a korcsoport versenyzői.

Csapatverseny II. hely: Irowa Noel - Kondor Anett – Rabi Marcell – Zudor Milán

A gyors helyzetfelismerés és döntésképesség, a kivitelezés magabiztosságának példája volt Kondor Anett és Irowa Noel játéka.

A fiúk egyéni versenyében öten jutottak be a legjobb 8 közé!

Kondor Anett

A diákok közül kilencen értek el dobogós helyezést

Lány egyéni verseny I-II. korcsoport:

I. Nagy Kitti – II. Nagy Hanna – III. Gál Vivien és Kovács Noémi

Fiú egyéni verseny I-II. korcsoport:

III. Kerti Benett

Fiú csapatverseny IV. korcsoport:

II. helyezés: Irowa Noel - Kondor Anett – Rabi Marcell – Zudor Milán

Lány egyéni verseny IV. korcsoport:

III. Kondor Anett

Fiú egyéni verseny IV. korcsoport:

I. Irowa Noel – III. Zudor Milán