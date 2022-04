„Ezzel a kötettel a szerző – szándéka szerint – lezárt egy időszakot, mi pedig megismerhetjük évek óta tartó munkásságának utolsó szeletét is. Egy település múltja, ami egyúttal a mi közös múltunk is, rengeteg érdekességet és nagyon sok tanulságot is tartogat a későbbi generációk számára.” – olvashatjuk Schrick István polgármester ajánlását.

A könyvbemutatón Németh Miklósné alpolgármester hangsúlyozta: – Immáron az ötödik kötetet jelenteti meg Szalai Árpád városunkról. Az első, a Rácalmási örökségünk összegezte, összerendezte az építészeti, természeti értékeket. Aztán jöttek a híres emberekről, a fontos személyiségekről szóló könyvek, majd iparosokkal, földművesekkel, halászokkal foglalkozó írásokat ismerhettünk meg. Az utolsó órában kezdte el összegyűjteni ezeket a történeteket. Gondoljanak csak bele, évek múlva hányan élnek vajon azok közül, akiket kérdezett, akik még emlékeznek a 1940 előtti időkre. Miért fontos a múlt? Nem azért, mert öregszünk és elkezdünk nosztalgiázni. Azért fontos a múlt, mert a most emlékei tartanak össze bennünket, azok adnak egy identitást, önazonosságot. És Szalai Árpád ezért nagyon sokat tett.

A könyvbemutatón Szilágyi Irén volt Szalai Árpád segítségére. Kérdéseire válaszolva a szerző örömmel mondott el Rácalmás múltjából további adalékokat, például a Szigetfő egykori jelentőségéről, a dr. Bárdos József-kéziratokról. Kupsza János olvasott fel érdekes és humoros történelmi leírásokat egyebek mellett Paczona Istvánról, akinek a leszármazottja, a fővárosban élő Paczona Márta is jelen volt a könyvbemutatón. Továbbá ott volt a Rácalmás költőjeként emlegetett Kondor Károly Gyula felesége is, aki meghatódva látta a férjéről szóló oldalakat Szalai Árpád új könyvében, és hallgatta a versidézeteit, valamint a Lendvai Józsefné által elszavalt Kései vallomás című Kondor Károly Gyula-költeményt.