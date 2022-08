A tánc világnapjához (április 29.) kapcsolódó gála egy három külön kiállítást egybefogó tárlattal indult. A Bartók aulájában Marics Tamás gitárjátéka után Rohonczi ROHO István képzőművész köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, a diákok tehetsége szempontjából kiemelten fontos, hogy felkészült szakemberektől sajátítsák el a megfelelő alapokat, hiszen a jövőben ez biztosítja majd számukra az egyéni látásmódot és alkotói szabadságot. A Wesley-Da Capo műhelye pedig kiváló lehetőséget biztosít e kulcsfontosságú alapok megszerzéséhez.



Színpadon a Wesley-Da Capo nagy családja – a fináléban a felvidéki Sajó Banda húzta a talpalávalót Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő

A három részből álló kiállításon bemutatkoztak a képzőművészeti tanszak tanulói. Az alsó tagozatosok a múlt év szeptembere óta Rend Izabella tanárnő vezetésével ismerkednek a vizuális alkotás alapjaival. Az ifjú alkotók a tanév során mesékbe, játékos feladatokba ágyazva fedezték fel a pontokban és a vonalakban rejlő lehetőségeket, a színek tulajdonságait, s kitanulták a különböző eszközök fortélyait. Rutinos akvarell- és anilinfesték-felhasználók lettek, de készítettek például linómetszést, papírmasét és animációt – volt olvasható az alsósok kiállításának ajánlójában.

A Wesley fiatal, tehetséges alkotói is bemutatták munkáikat

Forrás: Zsedrovits Eniko

A tárlaton szereplő alkotók: Fazekas Léna, Fecskó Ramóna Katalin, Karsay Melissza Julianna, Magasföldi Anna Liliána, Majnár Fanni, Majnár Panka, Rendes Lujza. A másik részkiállításon a grafika és festészet tanszék diákjainak munkáit szemlézhette a közönség. Kiss Anna képzőművész irányításával készülő csapat a második félév legjobb alkotásait hozta el a Bartókba. A tematikát tekintve, egyrészt szabadon választott, másrészt a víz fogalomköréből merített vizuális leképezéseket, szimbólumokat dolgoztak fel az alkotófolyamat során. A kiállítók névsora: Birgány Virág, Csuti Borbála Vincenzia, Fink-Piros Bálint, Kántor Dorina, Palágyi Janka, Simoc Szilvia, Szabó Hanna, Tóth Luca, Ürmös Molli, Varga Flóra Eszter. A diákok kiállítása mellett Kiss Anna képzőművész munkáit is szemlézhették az érdeklődők.

A tánc világnapjának előestéjére időzített gálaműsort Schneider Boróka és Répássy Ivett országosan is díjazott közös produkciója vezette fel, majd a teátrum nagytermének színpadán Kurina Laura intézményvezető, a fenntartó részéről pedig dr. Iványi Gábor, a

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője köszöntötte a vendégeket. A metodista lelkész beszéde végén a közelünkben zajló háború mielőbbi lezárásáért, a békéért mondott imát.

A folytatásban igazi örömtánc-válogatásnak tapsolhatott a nagyérdemű. A Wesley-Da Capo nagy családja mindent beleadott, hogy igazán ünnepé tegye a táncos világnapot.



Díjnyertes produkciók sorát láthatta a lelkes közönség

Forrás: Zsedrovits Eniko

Több kiváló koreográfiával is színpadra lépett a Rózsák és a Vadócok csoport. Nagy sikert arattak az előképző és a társastánccsoport látványos produkciói, a gyerekek ötletei alapján összeállított Buci Muci a plázában című darab, valamint a Szigethy Adrienn által vezetett énekcsoport bemutatója is. A kisherceg és a róka világába kalauzolta el a nézőket Schneider Ármin és Schneider Boróka többszörösen is díjazott előadása. A képzőművészeti és a grafikai tanszak növendékeinek animációs filmjei a színpadon is megelevenedtek, tánccal és zenei kísérettel. Méltán aratott sikert Füsi Gyöngyi mesterpedagógus és Csorba-Sebek Judit táncpedagógus szólója és a Felelgetés címet viselő duettjük is.

Füsi Gyöngyi és Csorba-Sebek Judit Felelgetés című duettje

A gálán több zenés formáció is bemutatkozhatott: Gallai Lívia Anna és Mess Krisztián Ferenc (zongora, felkészítő tanáruk: Kolesznyicsenko Inna), Kóré Levente, Sopronyi Tibor, Tóth Edina, Mess Ferenc Gergő, Bezerédi Nóra, Szokolai Márk, Kutasi Angéla Diána, Horváth Lóránt Gergely (gitár, felkészítő tanár: Beke Beáta). Az utolsó szakaszban az idei tanévben újra indult néptánc tanszak növendékei léptek színpadra. A talpalávalót pedig a felvidéki Sajó Banda (Répássy Ivett, Kristóf Bálint, Kristóf Áron, Badin Szilárd és Ibos Bálint) húzta vastaps kíséretében.