Sajnos azt látni, hogy a régi néphagyományok igencsak kikoptak mára, de szerencsére vannak olyan húsvéti jelképek, amelyeket most is előszeretettel használnak a közösségek, a családok, például a tojásfakészítés, a tojásdíszítés, és ünnepi kiegészítőkkel dekorálják az otthonokat. Ugyancsak emblematikus húsvéti alak a nyuszi is, amelynek bár vannak szimbolikus jelentései, de elsősorban annak köszönheti népszerűségét, hogy ő rejti el a tojásokat, finomságokat, ajándékokat, amiket a gyerekeknek meg kell keresniük, és persze, nagyon cuki is. Ezt bizonyítja Adam is, aki kíváncsian fürkészte a fotómasina objektívét, és hagyta, hogy megörökítsük.