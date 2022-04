Az EESZT időpontfoglaló rendszerében a felnőttek, illetve a gyermekek oltására a keddi és pénteki napokat kell biztosítani.

A Szent Pantaleon Kórházban az oltások kedden a rendelőintézetben előjegyzéssel, míg pénteken a kórház új épületének földszintjén 7-19 óráig időpontfoglalás nélkül is elérhetőek. A 5-11 éves gyermekek oltására, a pénteki akciónapon van lehetőség időpontfoglalással.

Továbbra is várják az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a második, vagy harmadik oltásukat, éljenek a lehetőséggel, hiszen így elkerülhető a súlyos megbetegedés.

A higiénés szabályokat saját maguk és környezetük egészségének védelme érdekében kérik, tartsák be.