Míg a délelőtt a sportok és az egészség téma köré csoportosul, déltől koncertek szórakoztatják a közönséget.

A sportpályán reggel kilenckor futóverseny kezdődik. A sportolni vágyók a 6-os úti bejárótól a sportpályáig futhatnak. jelentkezni Kiss Józsefiskolaigazgatónál lehet a helyszínen. Az eredményhirdetésre fél tízkor kerül sor.

Ugyancsak kilenc órakor kezdődik a kispályás focibajnokság, melyre előzetesen Garda Istvánnál lehet jelentkezni a 06/20 661-3875-ös telefonszámon.

Háromnegyed tízkor már Dóczi Zsuzsival láthatunk egy Gymstick bemutatót. Előzetesen regisztrálni a művelődési ház telefonszámán lehet, a 06/25 440 456-os számon.

Tizenegy órakor a Rácalmási Jazzbalett Klub fellépése következik, majd déltől Oláh Gergőé a színpad. Ezt követően pedig a népszerű EFKA Partyzans zenekar tart élő koncertet.

A rendezvényen Old Timer bemutató is lesz. A Német nemzetiségi önkormányzat német totóval készül, de Sirály horgászegyesület sem marad progam nélkül, ők szárazföldi horgászversenyt rendeznek. Valljuk be, ez izgalmasan és érdekesen hangzik.

Játszóház és sorversen várja a kicsiket a Manóvár óvoda pedagógusaival.

A Milleniumi Parkban kilenc órakor Liditt Margit kérdezz felelek előadását látogathatják az érdeklődők, melynek címe: "Ismred a tested?".

Tíz óráról Juhász Fatime gyerekjógát tart a bölcsis, ovis korosztálynak, majd fél tizenegytől az iskolás gyerekeknek.

Fél tizenkettőtől Darabos Richárd önvédelmi bemutató tart.

A helyszínen kilenc órától délig ingyenes szűrővizsgálatok várják az érdeklődőket, melyre előzetes regisztrációt várnak a 06/25 440-456-os számon.

Ezen kvül lesz Lomi-lomi masszázs bemutató Pavuk Andival, Bodoki István az illóolajokat mutatja be és a biorezonanciát. Rozbora Piroska Dr Bach virágesszenciái, Access bars és légzéstechnika is lesz a programok között.

A helyszínen légvár fog állni a kicsik nagy örömére és társasjátékozhat is aki kedvet érez hozzá a Rácalmási Társasjáték Klubbal.

A rendezvény ingyenes, a helyszínen étel-ital árus fogadja a vendégeket.