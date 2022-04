Márciustól már mindenki lázasan készülődik, igaz a tavaszi esküvőre kicsit megkésve, de a kora és késő nyári időpontokra már tervezik az esküvőt. Ma már nem ritka, hogy az esküvőn kívül kerek évfordulókat is megünnepeljenek. Házassági évforduló, fogadalomtétel, születésnapi rendezvények, ballagások, diplomaosztók, babavárók vagy éppen a keresztelők is lehetnek a nagy bulik apropói.

– Természetesen még mindig a nyár a főszezon. Tavaly, akik szerették volna, és tervezték, azok meg tudták tartani az esküvőjüket. Nyáron már lehetett lagzit tartani a korlátozások mellett is 23.00 óráig. Előfordult lemondás vagy átszervezés – tavaly például május végéig egyáltalán nem lehetett nagyobb összejövetelt szervezni – de ezeknek az esküvőknek a kilencven százaléka más időpontban lett megtartva – mondja Kovács Kata ceremóniamester.

A gyakorlat szerint akár egy-másfél évvel korábban lefoglalják a megfelelő helyszínt, és elkezdik köré szervezni az eseményt. Ez működőképes lehet, amennyiben van ennyi időnk. De ha nincs?

Ha esetleg már nem áll rendelkezésre több hét tervezgetés, és gyorsan kell dönteni, mert szűkös az idő, mindig van megoldás, még ha egy hónap alatt akarunk is összehozni egy esküvőt vagy partit. Ha nem ragaszkodunk a szombati naphoz, nagyobb eséllyel találunk helyszínt, szállást a nagy alkalomra. Jó alternatíva lehet az előtte és az utána való nap is, de már nem meglepő a szerdai vagy a csütörtöki esküvő sem.

– Akkor is lehet szerencséjük a pároknak, ha esetleg időközben valaki visszamondja a foglalását. A rendezvényszervezés a kompromisszumokról szól. Minél nagyobb létszámú egy összejövetel, annál nehezebb helyszínt találni. Székesfehérváron és környékén a 150 főnél nagyobb helyszínek szűkében vagyunk. Persze vannak nehezített körülmények, ha mondjuk az erdő közepén szeretné megtartani az esküvőt a pár. A speciá­lis igényekkel természetesen kicsit nehezebb dolgunk van – teszi hozzá a ceremóniamester.

Rusztikus dekorációk, fakiegészítők a slágerek manapság

Forrás: Unsplash

A családi ház udvarát is nagyon szépen fel lehet díszíteni, de akár a nappalinkat is ünnepivé tudjuk varázsolni egy szerényebb létszámú násznép részére.

Bérelhetünk családi házat, nyaralót, de nagyon stílusos tud lenni egy hangulatosan feldíszített és gyönyörűen megkomponált dekorációval ellátott pajta is. A hagyományos megoldások mellett, mint az éttermek, szállodák, egyre népszerűbbek a pincészetek, a családiasabb éttermek, erdő közepén lévő vadászházak.

Van, aki kifejezetten Balaton-parti esküvőt szeretne. A parti móló vagy stég szépen feldíszítve helyet adhat egy gyönyörű és romantikus szertartásnak, de van, aki csak a tóra néző panorámához ragaszkodik.

– A hat-nyolc fős rendezvényektől kezdve egészen a több száz fős lakodalomig, mindenre van lehetőség – állítja Juhász Zsuzsanna, aki szolgáltatásával a többi között a tökéletes meghívóért kezeskedik. – A kastélyszállók és kertjeik nagyon vonzóak a házasulandók között. Nagy divatnak örvend még a hajón vagy a kikötőben tartott esküvő is. A szertartástól a teljes esküvő megtartásáig van lehetőség, ha ilyen jellegű menyegzőt szeretnénk.

Nem feledkezhetünk meg a dekorációról sem, gondolkodjunk kicsiben vagy nagyban. Tóthné Vincze Martina a rusztikus esküvői dekorációk szakértője, naturálisabb dekorációkat készít, így általában a megrendelői is olyanok, akik ezeket szeretik – a zöld színvilágot keresik és a természetközelibb dekorációkat. – Az elmúlt egy-másfél évben ezek lettek a felkapottak, a rusztikus típusú, ízlésvilágú dekorációk, fakiegészítők csipkével, természetes kiegészítőkkel. A teljes dekoráció elkészítéséhez szükség van néhány hétre, így azt üzeni az esküvőre és partikra készülőknek, hogy ildomos időben felkeresni a szakembereket, akik segítséget tudnak ebben nyújtani. Ha kevesebb dekorációs elemre van szükség, két-három hét alatt is el tud készülni, de mindenképpen érdemes előre tervezni. Bátran legyen határozott elképzelésünk, legyen szó a kastélyparkban rendezett menyegzőtől a pajtán át a nappali szobáig. Fantáziával és hozzáértő segítséggel szinte bármit meg tudunk valósítani.