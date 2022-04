Az ötven év felettiek negyedét komolyan fenyegeti a magány és az egyedüllét, derül ki egy felmérésből, mely az időskori életbiztosításokkal foglalkozott. Többek között arra keresték a választ, hogy az említett korosztályba tartozók járnak-e társaságba, mennyi időt töltenek el a tévé előtt, kapnak-e segítséget háztartási teendőik ellátásában.



Kiderült, hogy téves az az elképzelés, miszerint a nyugdíjasok magányosan ülnek otthon, valójában ugyanis aktívabb életet élnek, mint azok az ötven év felettiek, akik még nem vonultak nyugdíjba. A nyugdíjasok körében szignifikánsan magasabb a hetente társaságba járók aránya: ugyanis 40 százalékuk hetente legalább egy alkalommal részt vesz valamilyen közösségi programban, míg ugyanez az arány az aktív ötvenesek esetében csupán 25 százalék.



Tolna megyében 120 ezer körül van az ötven év felettiek száma, többségük nő, közülük sokan özvegyként élnek. A vidékieknek könnyebb a helyzetük, jó a kapcsolatuk a szomszédokkal, jellemzően van kertjük, kertészkednek, várják a hozzájuk látogató unokákat. A városban élő idősekre inkább jellemző a tévézgetés, az unokázás, a bezárkózás.



– Keresni kell a különböző közösségeket – mondta Zádor Béláné, a szekszárdi Mentálhigiénés Műhely Nyugdíjas Tagozatának vezetője. Elmondta, hogy közel 350 tagja van az egyesületnek, közülük sokan egyedülállók. Rendszeresen szerveznek előadásokat, programokat, ünnepeket, így mindig van miért kimozdulni, ráadásul a frissesség megőrzéséhez is hozzájárulnak ezek az események.



Zádor Béláné arról is beszélt, hogy a fogadóórákon igyekszik segítséget nyújtani az ügyek intézésében is, de van, hogy csak beszélgetnek a társakkal. Majdnem mindenütt van nyugdíjasklub. Érdemes ezeket felkeresni a társaságért.

A többségnek van segítsége isJakab György szekszárdi nyugdíjas 74 éves kora ellenére aktív. Van egy kis kertje, ahol megtermeli mindazt, ami a családjának kell, egy kis szőlője tanyával, azt is rendben tartja, és három éve egy pónit is vett, két fiú unokája nagy örömére. Mint mondta, nem érzi azt, hogy a tévé előtt kellene ülnie, szeret kint lenni a szabadban. Aki elhagyja magát, az hamarabb leépül, tette hozzá.



A válaszadók kétharmada nem marad magára a háztartási teendőkkel, jellemzően egy családtag, vagy rokon segít nekik az otthoni munkában. Háztartási kisegítők alkalmazása egyáltalán nem jellemző az idősek körében, de az is ritka, hogy egy szomszédtól, vagy ismerőstől kérjenek segítséget. Az ötven felettiek 35 százalékának nincs ilyen segítsége – akár azért, mert nincs is rá szüksége, akár azért, mert nincs, aki segítsen neki. A nyugdíjasok körében természetesen magasabb azok aránya, akik kapnak valamilyen segítséget, 31 százalékuk viszont maga látja el a háztartási teendőket.