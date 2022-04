Amikor húsz éve elkezdtem borászattal foglalkozni, lelkes voltam. Szüreteltem, préseltem, a mustot hordóba ­öntöttem, majd figyeltem a forrását, végül a bor fogyasztásában jeleskedtem. Azután visszavettem a lendületből. Először kiszedettem a tőkéket, mustot vettem, ezt követően avatkoztam be a folyamatokba. Végül eljutottam oda, már csak bort vásárolok. Persze e hanyatlás oka a lustaságom mellett az is, hogy évről évre rosszabb volt a borom, annak ellenére, hogy állandóan képeztem magam, még a Borkollégiumot is elvégeztem. Azonban most eljött az én időm: genetikai módosítással a tudósok olyan szőlőt állítottak elő, ami már eleve tíz alkoholfokos.