Lakásba, kalitkába, pláne kezdő madártartóknak mindenféleképpen kistestű madarak javasoltak, ezek közül a legnépszerűbb a zebrapinty, illetve a törpe-, a hullámos, vagy a nimfapapagáj. Ám ezek a fajok mind társas lények, tehát legalább kettőt kell belőlük induláskor is venni, így nem unatkoznak, és nem lesznek depressziósak sem. Leginkább két hímet érdemes választani, azok nagy eséllyel jól megférnek egymással, és váratlan szaporulattal sem lepik meg gazdájukat.

A pintyféléknek érdemes nagyobb kalitkát beszerezni, ők ugyanis elég mozgékonyak. Ajánlott a legalább 35-ször, 40-szer 70 centiméteres méret. A papagájoknak viszont kisebb kalitka is megfelel. A madarak lakhelyét állítsák olyan helyre, ahol éri őket napfény, de nincs huzat. A ketrec aljának borítására ne használjanak újságpapírt, mert az ugyan felszívja a nedvességet, de a madarak meg is ehetik. Tegyenek a ketrecbe inkább homokot, amit elég 2-3 naponta cserélni, ráadásul ezzel a madár zúzógyomrának működését is elősegíthetik, és külön kalciumpótlásra sem lesz szükség.

Az etető és az itató mellé tegyenek a kalitkába néhány, a kertben, vagy erdőben vágott gallyat, ágat, hogy kellemes, élhető legyen a madarak környezete. Tökéletesen megfelel erre a célra az akác, vagy valamilyen gyümölcsfa. Kerüljék azonban a madarak számára mérgező növényeket, így pl. az ecetfát, a tűztövist, vagy a citromfenyőféléket! Az állatkereskedésben vásárolt eszközök esetében – pl. hinta – válasszanak fából készülteket, amelyek arra is alkalmasak, hogy a csőrét és a karmait koptassa rajtuk szárnyas kedvencünk.

Kerüljék az állatkereskedésekben manapság kapható műanyag játékkötelet, az ugyanis sérülésveszélyes. Volt már arra példa, hogy a szerencsétlen madár belegabalyodott, és csak úgy tudott kiszabadulni belőle, hogy lerágta a saját láb­ujját. Ráadásul, ha megeszi a madár a műanyagkötelet, abba bele is pusztulhat. Tévhit, hogy a papagájnak tükröt kell tenni a ketrecébe, az ugyanis identitászavart és mély depressziót okozhat az állatnál, és a társat sem pótolja.

Ami az etetést illeti, a pintyek számára vagy exotát – díszpintyek számára kevert teljes értékű eleség, ami minden szükséges összetevőt tartalmaz –, vagy pintyeleséget adjanak. Hasonló, de kistestű papagájoknak összeállított magkeveréket állatkereskedésekben szintén lehet vásárolni. Természetesen különböző magokból a gazdák is összeállíthatják madaruk étrendjét. Hullámos papagájok esetén az alapvető táplálék a vörös és fehér köles, a zab, a muhar-, illetve a szeklicemag. Bolti változatot is érdemes viszont időnként venni, mert azokban a fontos táplálékkiegészítők is megtalálhatók. A tészta és kenyérfélék azonban tiltólistásak, ugyanis a keményítő, illetve kovásztartalmuk miatt ártalmasak a madárra. A kenyérmorzsát tehát felejtsék el! Hetente egy-két alkalommal viszont jöhet a reszelt főtt tojás, nyers répa és búzadara keveréke.

Bármilyen madarat választ is, vásárlás előtt gondolja végig, biztosítani tudja-e majd a megfelelő tartási körülményeket és a kisállat egyéb igényeit!