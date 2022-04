– Az első emlékemet a háborúról és az azt övező pánikról gyerekként szereztem. A déli határainknál tomboló délszláv konfliktus miatt édesapám minden este idegesen ült le a tévé elé, hogy megnézze az adott napi eseményekről készült beszámolót a „páviknál” történtekről.

Gyerekként nem értettem, miért mászkál idegesen fel-alá a lakásban, de éreztem rajta valami megmagyarázhatatlan és leírhatatlan dolgot, amit azóta sem. Később az unokatestvérem beszámolójából – aki a háború idején teljesített sorkatonai szolgálatot, radarosként – tudtam meg többet az eseményekről, majd még később történelmi tanulmányaim során tisztult ki valamelyest a kép a történtekkel kapcsolatban.

Február 24-e óta megint egy fokkal közelebb kerültem ahhoz, hogy megértsem, mit érzett apa a délszláv háború alatt.

A Covid két éve után most a háború rak ránk nagyon erős mentális terhet

– Hogyan, hathat az emberekre egy ilyen háború? Nyilván általános sémát nem lehet ráhúzni az emberek lelkiállapotára.

– Egy szóval: szorongás. A bizonytalanság érzése és a félelem, ami azért is hathat másként az emberre, mert egy pandémia után vagyunk. A szorongás mellett minden egyéb érzelem előjöhet, a harag, düh, tehetetlenség, bánat stb. A biztonság elvesztése is nagy szerepet játszik abban, hogy akár testi tünetek is megjelenjenek. Alvászavar, esetenként koncentrálási nehézség, fejfájás, de akár az étvágy csökkenésével vagy emésztési problémákkal is találkozhatunk.

Ez az „összevisszaság” pedig annak is betudható, hogy a háború egy kontrollvesztett állapot, mesterséges katasztrófa, ami pszichésen krízishelyzetet teremthet. Ez a szituáció mindenkire másként hat, de ezeket lehet kezelni.



Ivanyivka, 2022. április 20. Megrongálódott tank mellett megy egy férfi a Csernyihivi területen fekvõ Ivanyivkában 2022. április 20-án. MTI/EPA/Oleg Petrasjuk

Forrás: Oleg Petrasjuk

– Ehhez jön az a tényező, hogy talán ez az első olyan modern kori háború, amely a híradásoknak és a különböző „social media” felületeknek köszönhetően a szemünk előtt zajlik.

– Ez a háború tőlünk, egyénektől független – ahogy az előbb is mondtam –, kontrollvesztett állapot. Viszont egyénileg muszáj valamiféle kontrollt gyakorolni arra vonatkozólag, hogy ez a szituáció ne legyen úrrá rajtunk, a mindennapjainkon, és ne hasson a személyes kapcsolatainkra.

Fontos ebben a személyes kompetencia megléte. Ez azt jelenti, hogy a meglévő erőforrásaimmal hogyan tudok kezelni bizonyos szituációkat. Más és más a pszichoimmunitásunk és érintettségünk is.

Ebben az esetben a hírforrások kezelése, a tájékozódás egy fontos kérdés. Az nem jó, ha figyelmen kívül hagyjuk, de a túlzott hírfogyasztás sem ajánlott. A kontroll a kulcsszó. Tartsunk be valamilyen szabályt időre és tényközlő hírforrásra vonatkozóan. Tájékozódni kell, de nem egész nap.



– Ahogyan ön is jelezte, ez nem egyszerű, hiszen egy olyan időszak van mögöttünk, a Covid-vírus miatt, ami szintén mentális terhet rakott az emberekre. Ebből alapvetően zaklatott lelkiállapotban érkeztünk meg a háborúba, vagyis a háború érkezett meg hozzánk.

– Megváltozott az ingerküszöbünk, az biztos. Korlátozások ugyan nincsenek, tehát nincs izoláció, bezártságérzet, erős korlátozás. Abban a helyzetben ez volt a mentális próbatétel. Ez most nem terhel minket, viszont a szorongás, a bizonytalanság jelen van a pszichénkben.

Sőt az idősebbeknél, akik már megéltek háborút, illetve akiknek meséltek a családi traumákról, előhívhatja az a traumatizációs érzést.

Az érzéseink, amik előjönnek a háború kapcsán, lehet, hogy fokozottabbak, de a megküzdés a Covid alatt és a háborús helyzet alatt is ugyanúgy fennáll. Ahogy akkor, úgy most is meg kell találni azokat a megküzdési módokat, amelyek átsegítenek bennünket a nehéz időszakokon. Sokaknak megoldás lehet például, ha segíthetik az áldozatokat valamilyen formában. Ez is csökkentheti a szorongást.



– Milyen módszerek lehetnek ezek?

– Minden embernél más és más ez a módszer, de mindenki megtalálhatja a számára leghatékonyabbat. Fontos, hogy a napirendünk megmaradjon, a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Ez adhat egy kis biztonsági érzetet. Nem mindegy, ki mennyire érintett a témában. Ahogy említette ön is. A meglévő emlékek feljönnek, és befolyásolhatják érzéseinket és életünket is.

Fontos, hogy bármilyen szorongás vagy konfliktuskezelési helyzetben megéljük és elfogadjuk az érzelmeinket, amik bennünk vannak. A passzív-agresszív módszer vagy az elfojtás egyik helyzetben sem kifizetődő, itt azonban különösen nem az.

A sport, a művészeti formák, zene, tánc beépülése az életünkben, az örömforrás megélése… Ezek mind-mind segíthetnek nekünk. Ezek a tevékenységek csökkentik a bennünk lévő feszültséget. A szeretteinkkel töltsünk elég időt, ez most, a pandémia időszakával szemben, lehetséges.

Kramatorszk, 2022. április 19. Orosz bombázás során megsérült férfi áll egy gyár udvarán a kelet-ukrajnai Kramatorszkban 2022. április 19-én. MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz

Forrás: Pétrosz Jannakurisz

– Részben meg is válaszolta a következő kérdést, hogy erre a helyzetre milyen átfogó módszert lehet alkalmazni.

– Elsősorban mindenkinek az életében már jelenlévő örömforrásokat kell megélnie és a helyén kezelni. Természetesen lehet újakat is felvenni. A különböző relaxációs technikák „mindfullness” gyakorlata is ilyen. Többféle terápiás technika is segíthet nekünk. Az biztos, hogy a mindfullnes üzenete hasznos lehet mindenkinek: a jelenben éljünk és minden pillanatát élvezzük az életünknek. Arra koncentráljunk, amit az adott pillanatban csinálunk.

De ilyenek lehetnek a légzőgyakorlatok, meditációs és relaxációs technikák, illetve az önszuggeszció is.



– Ebben, illetve az elmúlt, Coviddal terhelt időszakban megnőtt a szakemberhez fordulók aránya? Itt most nem elsősorban statisztikai adatra vagyok kíváncsi, sokkal inkább a személyes tapasztalatra.

– Én azt látom, hogy nagymértékben nőtt a megkeresések száma. Mindenhol ezt tapasztalom. Még a Covid miatti szorongásos betegségekkel, poszt-covidos tünetekkel is fordulnak sokan pszichológushoz.

Szorongásos betegségek, pánikbetegségek eddig is voltak, de ez most felerősödött. Beszélgessünk sokat a barátokkal, családtagokkal, de ha ez nem segít a kialakult helyzet megoldásában, akkor mindenképp forduljunk szakemberhez. Nagyon nagy szerepe van a társas támogatásnak is.

Fontos megélni az érzéseinket, ezeket tudatosítani magunkban, és felfogni, megérteni, hogy ez egy természetes reakció. Érezzük, hogy fontos tenni magunkért.

Tegyünk magunkért.