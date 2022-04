– Életem egyik legnagyobb élménye volt pilótaként – emlékezik vissza a február 4-én történtekre Széchey Márton. Bár Airbus-oktatópilótaként óriási sugárhajtású gépmadarakat irányít, a vízi repülést igazi csodának tartja, amelynek során az ember szinte egyesül a természettel.

Sok minden forgott kockán landoláskor, Márton kellemes, felemelő, egyben nehéz teherrel a vállán közelítette meg a vízfelületet.

– Az alapító csapat, Márton és unokatestvére, Somogyi-Tóth Dániel, valamint a befektetőkből lett jó barátok, Házas Gábor és Dinka Lajos több évtizedes, verítékes munkája állt mögöttünk. Jószerével mindenünket feltettük a projektre, mindeközben a Légügyi és Vízügyi Hatóság szakemberei a partról figyelték a tevékenység minden pillanatát. Ebben a helyzetben kellett közel 100 év után először vízre, ráadásul folyóvízre leszállni magyar repülőgéppel, magyar vízre, magyarként.

A Norvégiából használtan vásárolt Cessna 206-os hidroplán a tesztrepülések során több mint 70 le- és felszállást teljesített. A próbaüzem keretében összekapcsolódott vízi járművel, ideális és nehéz időjárási körülmények között is manőverezett. A kísérlet minden várakozást felülmúlt. Mindehhez remek helyszínt biztosított a Duna adonyi szakasza, ahol viszonylag hosszan nyílegyenes a folyó.

HA-SEA

Hotel Alfa Sierra Echo Alfa. A szakzsargonban ez repülőgépük hívójele. A magyar felségjelzés mellett a három betű a vízi repülés angol megfelelőjére (seaplane) utal. A Cessna 206-os az egyik legnépszerűbb és legelterjedtebb hidroplánok egyike.

– Ez a típus egy több mint ötven éve gyártásban lévő igáslova a repülésnek. Amerikában a repülőgépek „SUV”-­jának titulálják. Az egyik legnagyobb felszállósúlyú és legerősebb egymotoros repülőgép. Fantasztikus műremek, megbízható, robusztus, megbocsátó az igénybevételekkel szemben. Ki tudja bocsátani a futóműveit az úszótalpból, így szárazföldön is használható, de kis sebességű vízi manőverekhez szintén a talpakból ki tud bocsátani egy kormánylapátot is. Felszállósúlya 1600 kg, hathengeres, 8,5 liter lökettérfogatú léghűtéses boxermotor hajtja. Légcsavarja állítható, azaz a motor mindig a lehető legjobb hatásfokkal tud üzemelni. A vételára újonnan 1,2 millió dollár. Norvégiában, a vízi repülés egyik európai „fellegvárában” jutottunk hozzá egy használt példányhoz, a koronavírus-járvány miatt visszaesett a turizmus, ezért az egyik ottani cég eladta az egyik repülőgépüket. Az üzemeltetés knowhow-ját illetően olyan értékű támogatást kaptunk tőlük, amire nem is számítottunk. A gépen a magyar zászló mellett ezért is szerepel a norvég, a svájci lobogó pedig a magyar gyökerű svájci befektetőinkre utal.

A magyar vidékért

A vízi repülés újjáélesztése nemcsak pénz, hozzáértés, és technika kérdése. Üzemszerűen Magyarországon jelenleg nem engedélyezett a tevékenység, alakítani kellene a jogi környezetet, tekintettel a speciális hajózási szempontokra. A vállalkozás – amely a hajdani Aëroexpress Rt., a magyar repüléstörténet harmadik magyar légitársaságának nevét vette fel – a vízi repülés megteremtése mellett az oktatási feltételeket is szeretné kialakítani.

Úgy gondolják, a magyar vidék számára remek lehetőséget biztosítana a vízi repülés.

– A vízi repülés aranykora a II. világháború előtt volt, majd háttérbe szorult. Vannak országok Európában, jellemzően Skandináviában, ahol ez hétköznapi dolog. Ott jószerével mindenhol le szabad szállni vízi repülőgéppel, de például Lengyelországban is viszonylag rugalmas keretek között lehet landolni. Az iparág fejlődésnek fog indulni, jó lenne erről nem lemaradni és a sereghajtók közül feljönni a középmezőnybe. Magyarországon a Duna és más folyóink hosszú egyenes szakaszai, tavaink kínálnak remek lehetőséget. Mindemellett nagyon fontosnak tartjuk a helyi közösségekkel való együttműködést.

Így történt ez Adonyban is, Márton azt mondja: „szívmelengető érzés volt”, ahogy fogadtak őket.

– Az adonyi kikötőt üzemeltető Simon Feri bácsi és kedves felesége, Éva már első alkalommal is nagyon vendégszerető volt. A kikötő tulajdonosa, az ottani fogadósok, a kompot üzemeltető társaság és a polgármesterek, a rendőrök is nagyon együttműködőek, segítőkészek voltak – zárja mondandóját Széchey Márton.

Izgalommal várjuk az adonyi kísérlet folytatását. Annál is inkább, mert a vízi repülés egykoron nagyon is sikk volt. Nemhiába volt hidroplánkikötő a fővárosi Szent Gellért téren, és üzemelt légitaxi a Budapest–Siófok, és a Budapest–Bécs viszonylatban is.