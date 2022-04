Szülők, tanárok, és a város önkormányzata közösen ünnepelték meg annak a négy évnek az eredményét, amely a végzős diákok számára egy korszakot zárt le… Véget ért a gyermekkor, véget értek az alma materben töltött gondtalan és biztonságos évek és jön valami egészen más. Kinek-kinek a továbbtanulás, másoknak a munka. Ám, amit ebből a tanintézetből magukkal visznek, az egy életre szól. A közösség, az egymásért vállalt felelősség, a hazafias gondolkodásmód és sokaknál a hit gazdagodása, megerősödése jelenti az eltelt időszakot, s ez jó. Hiszen, mai világunkban ezeket az értékeket, ilyen szinten, kevés helyen kapja meg a fiatal. A tanári kar, az igazgató, a technikai személyzet, mint egy család foglalkozott a most kiröppenő osztállyal, s bizonyára nyomon is követik a fiatalok sorsát, mint az itt, Pusztaszabolcson mindig is jellemző volt… A végzősöket a 11. évfolyam tanulói kedves műsorral búcsúztatták.

Mátyás Julianna igazgatóasszony búcsúbeszédében felsorolta az elmúlt négy év viszontagságait és örömeit. Elmondta azt is, hogy a most ballagó osztály voltaképpen két osztálynak indult, de a menet közbeni összevonás miatt végül egy osztály ballag 2022-ben. Beszédét a következő, Nagy László által papírra vetett gondolatokkal zárta:

„Töröld le könnyedet,

Kisírt szemedben mosoly legyen és derű,

Minden nap kezdődik valami nagyszerű, valami gyönyörű.”

A 12-es ballagók megköszönték tanáraiknak és szüleiknek az elmúlt éveket, a gondoskodást, a szeretetet. Ady Endre: Üzenet régi iskolámba című versével intettek búcsút szeretett alma materüknek.

A város polgármestere, beszédében a pozitív gondolkodásra és a reményre buzdította a fiatalokat.

A megható búcsút különböző díjak átadása, majd a Szózat közös eléneklése zárta…

Pusztaszabolcs középfokú intézményében – a diákok beszámolója szerint is –, példás nevelés, családias hangulat és az életre való felkészítés minden apró részlete megjelenik a szakképzés mellett. Jó volt ott lenni két év kényszerű kihagyás után, a végzős diákok, a tantestület és a hozzátartozók között…

