Köllene egy kis eső – mondogatta mindig Matics néni Szalkszentmártonban, vagy ahogy ő mondta „Szenmártonyban” így a tavasz kezdetekor. Ő világ életében földdel, mezőgazdasággal foglalkozott, meg is hajlott belé a dereka idős korára. Azok közé a régi jó öregek közé tartozott, akik még tudták, mikor mi jó a földnek, a termésnek, hiszen ebben a tapasztalásban élte le az életét. Sajnos ő már nincs közöttünk, de sok más alkalmon kívül tavasszal mindig eszembe jutnak a szavai, meg az is, hogy vajon most mit mondana, amikor karácsonykor meleg van, húsvétkor meg havazik? Talán csak legyintene vagy halkan mormogna valamit a fenéről, meg a rossebről...