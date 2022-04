A magyar könnyűzenei életet gazdagító előadóművészi pályája, a magyar blues ikonikus alakjaként elért sikerei, évtizedek óta töretlenül népszerű és máig aktív művészi tevékenysége elismeréseként alig egy hete, betegsége után személyesen vehette át a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetését Deák Bill Gyula Kásler Miklós minisztertől. Bill még a nemzeti ünnepen kapta meg a díjat, de 39 fokos láza miatt akkor nem vehette át. Ma Gyula napja van, így ezért is és a kitüntetés okán is Isten éltesse a magyar blues koronázatlan királyát, aki oly sokszor adott már koncertet városunkban is.