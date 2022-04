A magyar emberek 86 százaléka tervez idén utazást, derült ki egy friss felmérésből. Az utazást tervezők 57 százaléka Európát fedezné fel szívesen, 30 százalékuk belföldi utazásra vágyik, 13 százalékuk más kontinensen kalandozna. A kiwi.com kutatásából az is megtudható, hogy a válaszadók többségének ugyanannyi az utazásra szánt költségvetése, mint a járványt megelőzően, írja a boon.hu. Közel harmaduk kevesebb, tizedük viszont több pénzből tervezi a kikapcsolódását. Az ár fontos szerepet tölt be, de azért a vágyak győznek, amikor úti célt választunk, mutat rá a felmérés. Arra a kérdésre, hogy mi befolyásolja leginkább a döntésüket, legtöbben azt válaszolták, hogy olyan helyeket választanak, amelyeket szeretnének megismerni.

Teljes ellátás

De vajon hol nyaralnak az idén az emberek? Bárdos István idegenforgalmi szakembertől tudtuk meg, hogy az eddigi foglalásokból az látszik, hogy a közelgő nyári szezonban a török riviéra lesz a nyerő. Azért, mert szinte mindenütt emelkedtek az utazások árai, de Törökországban még mindig nagyon jó az ár-érték arány. Itt 200 ezer forintért repülős utazással, 4-5 csillagos szállodában teljes ellátást kaphatunk egy hétre. Megjegyezte: bár soknak tűnhet, hogy a magyarok 86 százaléka tervez idén utazást, de ne felejtsük el, hogy az utóbbi két évben a koronavírus-járvány miatt rengeteg utazás maradt el.

– Egyre nagyobb az érdeklődés, hiszen a nyár a tömeges utazások időszaka. Télen főleg egzotikus országokat választottak a családok, a tavasz és az ősz pedig a termálvizes helyek időszaka. Most nyáron főleg a Földközi-tenger medencéje a legkedveltebb úti cél. Amikor utazásról beszélünk, repülős, buszos és egyéni utak jönnek számításba. Ezek egyben meghatározzák az utazási távolságot is. Ha saját kocsival megy a család, akkor főleg a közelebbi tengerpartot választja, Olaszországot, Horvátországot, esetleg Görögországot. Autóbusszal Görögország szárazföldi területeit veszik célba, vagy Olaszországot, esetleg Spanyolországot. Legtöbben azonban repülőre ülnek, hiszen ily módon jócskán le tudják rövidíteni az utazási időt. A török rivié­ra mellett szívesen utaznak az emberek Ciprusra, a görög szigetek valamelyikére, Egyiptomba vagy egy kicsit távolabb, a Spanyolországhoz tartozó szigetekre, Mallorcára és a Kanári-szigetekre – sorolta Bárdos István.

Már nem trükköznek

Jelezte: idén igencsak megemelkedtek a repülős, ellátás nélküli, apartmanos, görögországi nyaralások árai. Ezért választják az emberek inkább Törökországot, teljes szállodai ellátással, vagy Egyiptomot. – Talán nem mindenki tudja, de fontos információ, hogy most már az utazási irodák által kínált repülőgépes utazások árában minden benne van. Régen trükköztek, hogy csak a repülőjegy árát tüntették fel, más egyéb költségeket nem. Most már kötelező a teljes árat nyilvánosságra hozni. Pluszköltségként csak az utasbiztosítás jelentkezik. Ezt mindenképpen érdemes kötni, de nemcsak balesetre és poggyászra, hanem Covidra és sztornóra is. Előbbi arra szolgál, hogy ha utazás előtt derül ki, hogy covidosak lettünk, akkor a biztosító megtéríti az utazás teljes összegét. A sztornó pedig arra az esetre vonatkozik, hogy ha valaki igazoltan, betegség miatt nem tudott elutazni a kifizetett nyaralásra. Ekkor az összeg 80-90 százalékát kaphatja vissza.

A Balaton a hazai kedvenc

Az Észak is készített egy villámfelmérést a nyári tervekről. Tíz, véletlenszerűen megkérdezett ember közül egy középkorú férfi mondta csak azt, hogy nem tervez nyaralást, mert a lakását újítja fel. Kikapcsolódásként a barátaival főzőcskézik majd a kertben. A gyermekes édesanyák elárulták, belföldi nyaralást terveznek, a Balatonnál szeretnének tölteni egy-egy hetet.

Egy egyetemista fiatalember Angliába szeretne utazni, mert ott él az édesanyja. Az édesapjával nyugat-európai körutat terveznek, majd a barátokkal is Nyugat-Európában kalandozik majd. Egy fiatal lány külföldre szeretne menni egy hétre valamelyik tóhoz vagy tengerhez. Egy középkorú hölgynek is a Balaton a kedvence, minden évben ott nyaral. Egy másik hölgy szintén a Balatont említette, de nagy álma Dominika. A lányához is készül Angliába. Egy középkorú házaspár pedig Hévízre készül, minden évben visszajárnak oda.

(A borítóképen: Törökországban nagyon jó az ár-érték arány)