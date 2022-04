Húsvétkor a vallási ünnepen túl az állattartók és az állatok szempontjából a húsvéti nyúlra is asszociálunk.

A gyerekeket azzal szédítik a felnőttek, hogy a nyúl hozza a húsvéti tojást, meg is veszik nekik a nyulat, amikor is a kicsik azt tapasztalják, hogy a nyuszi apró kis fekete bogyókat ürít, de valahogy mégis a festett tojások tűnnek majd fel az asztalon. De végül is ez mindegy, a lényeg, hogy a nyuszi nagyon aranyos állatka, kedves kis pofija és mókás nagy fülei vannak, selymes szőrét pedig jó simogatni.

Ezzel kapcsolatban a felnőtteknek arra érdemes odafigyelni, hogy a kisgyerekek hajlamosak a kínzásig szeretgetni az állatokat, és ez a prédaállatokra jellemzően nagyon félős nyuszikat megviseli – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa.

Az állat beszerzése felelősséggel jár, ha elmúlnak az ünnepek, akkor is tovább kell róla gondoskodni. Vigyázni kell arra, hogy mit adunk enni, nem szabad kiindulni a gyerekek, vagy akár a felnőttek ízléséből, és esetleg emberi táplálékkal, vagy netán édességekkel kedveskedni neki, mert annak végzetes következménye lehet az állat számára.

A táplálás alapja a széna legyen, ezenkívül lehet adni friss zöldségeket, nem permetezett helyről származó füvet, és persze legegyszerűbb a kereskedelemben kapható nyúltáp. A káposztaféléket minimális mennyiségben szabad felajánlani, csak széna után, és kerülni kell a cukortartalmú gyümölcsöket, mert az erjedés által felboríthatják a bél mikroflórájának egyensúlyát, amely fertőzésekhez és endotoxikózishoz (belső mérgezés) vezethet.