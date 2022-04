Háromszázharminc, azaz 330 forinttal mit is lehet kezdeni? Sokat! Viszonylag alapértékű, ám merőben addiktív sportfogadóként ennyi maradt a havi minimálisból a hó végére a már visszaforgatott alapból. Nem volt szerencsés hónap. Sokan és sokat betliztek, fejre álltak a papírformák. Azonban minden új fogadási nap új téteket kínál fel, talán azok is nyerhetnek, akik a múlt vasárnapi bajnoki olaszt elbukták. Kerek 330 forint maradt a kosárban, és hát akkor ezzel kellene valamit kezdeni. A tőkefeltöltés nem játszik, a szeretett hitves látja a számlaegyenleget. És ekkor nyert a Liverpool, pont két góllal és a fogadott gólarány felett. Alakul az élet, 330-ról is.