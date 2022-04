Összehangolt fásítási és erdősítési programokat állított össze a kormány, illetve az Agrárminisztérium azzal a céllal, hogy 2030-ra az ország területének 27 százalékát tegyék ki az erdővel és fával borított térségek, hogy minőségi, változatos, hosszú távon is fenntartható faállományt hozzanak létre, a termőhelynek megfelelő fafajokból. Ezt több intézkedéssel valósítják meg, ilyen a Vidékfejlesztési Program által a magán- és önkormányzati területek erdősítésének támogatása, az állami erdőgazdaságok erdőtelepítési programja, a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv, illetve a Településfásítási Program. Ez utóbbi az Agrárminisztérium támogatásával és az Országos Erdészeti Egyesület koordinálásával valósul meg: 2020 ősze és 2022 tavasza között két ütemben összesen 36 ezer sorfával gazdagodik 1357 magyarországi, 10 ezer fő alatti település. A program a környezeti hasznosságán túl szemléletformáló és közösségi élményt is jelenthet a településeknek, éppen ezért nem meglepő, hogy nagyon sokan jelentkeztek rá: tizenkilenc fafaj közül választhattak az érdeklődők, településenként legalább 10, legfeljebb 30 sorfát igényelhettek.

Támasztókarókat is biztosítottak az ültetéshez Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő / Dunaújvárosi Hírlap

A Településfásítási Program második körének nyerteseit is kihirdették már tavaly. Köztük volt a többi között a választókerületünkhöz tartozó Ercsi, Iváncsa, Pusztaszabolcs, Perkáta, valamint a szomszédos Baracs is.

Tíz darab kocsányos tölgy került a Francia parkba, a játszótér köré

Forrás: Zsedrovits Eniko

A baracsiak most tavaszra időzítették a facsemeték ültetését, április 6-án kezdték a munkálatokat a Francia parkban. Várai Róbert, a település polgármestere elmondta, a pályázat révén harminc darab fát kaptak. Baracs-Templomos részére húsz facsemete került (hegyi juharok a tájházhoz, magas kőrisek az Ady utcába), valamint a Francia parkba tíz darab kocsányos tölgyet ültettek el az önkormányzat közterületi dolgozóinak segítségével.

Sebestyén János személyesen is segítette a munkálatokat

Forrás: Zsedrovits Eniko

A munkálatoknál jelen volt Sebestyén János, az Országos Erdészeti Egyesület székesfehérvári csoportjának titkára is. Mint azt vázolta, a program nemcsak a nagyméretű földlabdás fákat biztosította, hanem az ültetéshez szükséges egyéb kiegészítőket is, úgy mint a támasztókarókat, mulcsot, favédő rácsokat.



Sebestyén János arról is beszélt, hogy a kormány a klímavédelmi célkitűzéseket szolgálva a külterületi erdőtelepítéseket is szorgalmazza. Várai Róbert ennek kapcsán elmondta, hogy már pályázatot adtak be annak érdekében, hogy a reptér mellett mintegy tizenöt hektáros területen erdőtelepítést valósíthassanak meg.