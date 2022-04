Erről számolt be közleményében az Affidea Magyarország a nemzeti rák­ellenes nap kapcsán.

Április 10-e a nemzeti rák­ellenes nap: fókuszban a betegség megelőzése

Ezt a napot április 10-én tartják a magyar rákkutatás úttörője, dr. Dollinger Gyula sebész, egyetemi tanár születésének napján (aki 1902-ben alakította meg az Országos Rákbizottságot). A rák megelőzésének fontosságára nem lehet elégszer felhívni az emberek figyelmét, de ez a nap kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy még nagyobb nyilvánosságot kapjon a betegség, a hozzá kapcsolódó prevenciós szűrővizsgálatok jelentősége. Az Affidea Magyarország részletezi is a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett szomorú adatokat.



E szerint 2020-ban Magyarországon 66 ezer 874 esetben diagnosztizáltak rosszindulatú daganatos betegséget, és ugyanebben az évben 31 ezer 623 beteg vesztette életét rák következtében. Ma egy magyar férfinál 20 százalék a valószínűsége annak, hogy 75 éves kora előtt meghal valamilyen rosszindulatú daganatos betegség miatt, ugyanez a nőknél 13 százalékos. A férfiak között a bőrdaganatokat nem számítva a tüdőrák (17%), a prosztatarák (18%), a vastagbélrák (16%), a hólyag- és veserák fordul elő a leg­gyakrabban, amíg a nőknél az emlődaganat (22%), a tüdőrák (13%) és a vastagbélrák (13%) áll az előfordulási lista élén, ezt követi a méhtest rosszindulatú daganatos megbetegedése és a hasnyálmirigyrák.



A rosszindulatú daganatok felismerését, a szűrővizsgálatokat a legtöbbször valamilyen képalkotó eljárással végzik. Ezzel kapcsolatban dr. Kardos Lilla, az Affidea Magyarország vezető orvosigazgatója elmondta: „Sajnos Magyarországon az emberek kevésbé járnak szűrésre, emiatt is kimagasló a daganatos betegség következtében elhunytak aránya. Minél korábbi stádiumban ismerünk fel egy rosszindulatú elváltozást, annál nagyobb az esély a sikeres kezelésre.”



Az Egészségügyi Világszervezet és Nemzetközi Rákkutató Ügynökség kidolgozott egy egész Európára vonatkozó ajánlást, az Európai Rákmegelőző Kódexet, amelyben 12 pontban foglalták össze azokat a módszereket, amelyek leginkább csökkentik a rosszindulatú daganatok kialakulásának kockázatát. Nemcsak a rák megelőzése, hanem az egészségesebb életmód érdekében is szükséges megfogadni ezeket a tanácsokat.

Életmódváltással csökkenthető a rák kockázata

Forrás: Cseh Gábor

Ne dohányozzunk, kerüljük a dohányfüstös helyeket. Őrizzük meg egészséges testsúlyunkat, mozogjunk naponta. Nagyon sok múlik a helyes táplálkozáson is. Fogyasszunk több teljes kiőrlésű gabonát, zöldségeket, gyümölcsöt. Korlátozzuk a magas kalóriatartalmú ételeket, kerüljük a cukros italokat.



Az ajánlás azt is írja, hogy kerüljük a feldolgozott hústermékeket, korlátozzuk a vörös húst és a magas sótartalmú ételeket. Csökkentsük az alkoholfogyasztást, függetlenül annak típusától. Kerüljük a közvetlen napsütést, és használjunk napvédő készítményeket. Ha olyan helyen dolgozunk, akkor kövessük a munkahelyünk egészségügyi ajánlásait a rákkeltő anyagok és helyzetek elkerülése végett.

Csökkentsük otthonunk radonszintjét (szellőztessünk gyakrabban). Vegyünk részt a rákmegelőzést célzó vakcinációs programokban (hepatitis B és HPV), illetve rákszűrésen.



A kormány 2018-ban hozta létre a Nemzeti Népegészségügyi Központot, amelynek egyik fő feladatköre a célzott szűrővizsgálatok megszervezése, lebonyolítása az egész lakosságra vonatkozóan. Ingyenes szűrővizsgálatokra is lehetőséget biztosítanak adott korcsoportnak, például emlőszűrésre, méhnyakszűrésre és már vastagbélszűrésre is (az érintettek erről a lehetőségről tájékoztatót, meghívót is kapnak rendszeresen).



A szakemberek felhívják minden érintett figyelmét, hogy éljenek a szűrés lehetőségével, hiszen az időben felfedezett daganatos betegség gyógyítható.