– Hogy néz ki egy átlagosnak mondható nap?

– Fél hétkor kelek, majd felkeltem a gyerekeket, a legkisebb még befekszik apa mellé tévézni, a nagyobbak reggeliznek és összekészülnek. Elvisszük őket az iskolába, ez általában a férjem feladata. Nyolc éve egy baracsi kertes házban lakunk, a pici már oda született. Műkörmösként dolgozom, a férjem is a városban dolgozik. Három gyermekünk van, a fiúnk 13 éves, a középső 12 lesz a nyáron, a legkisebb 8 éves. Hatodikos, hetedikes és második osztályba járnak Baracson.

- A három gyerek mellett dolgozik is. Hogyan tudja összeegyeztetni a teendőit?

– Tizenöt éve dolgozom körmösként, nem vállalok már új vendéget, csak nagyon ritka esetben fordulhat ez elő. Megvannak a fix vendégeim, szerencsére olyan emberekkel foglalkozom, akik tolerálják azt, hogy nekem három gyerekem van. Például amikor a középső gyerekem covidos lett, és írtam mindenkinek üzenetet, hogy innentől nekünk karantén, akkor mindenki elfogadta ezt, jobbulást kívántak és megkértek, hogy majd szóljak, hogy mikor jöhetnek legközelebb. Ez oda-vissza működik, velem is meg lehet beszélni, ha valaki késik, vagy elaludt, vagy bármilyen probléma miatt nem ér oda az időpontra. Szeptemberben elkezdtem az egyetemet is, ez lesz a második diplomám, szak­oktatónak tanulok. A péntekek és szombatok most az iskoláé. Egy logisztika az életem. Szokták kérdezni, hogyan csinálom, honnan van ennyi erőm? Ilyenkor vissza szoktam kérdezni, hogy én azt nem értem, más hogyan nem tudja ezt megoldani?

– Család, munka, egyetem. Tud magára időt szakítani?

– Minden évben négy barátnőmmel elmegyünk wellnesselni, már 11 éve tartjuk ezt a szokásunkat. Idén csak egy barátnőm jött velem, van, amikor a többiek is csatlakoznak. Ez igazi „csak csajok” program. Ilyenkor az apák vigyáznak a gyerekekre.

– Milyen anyának képzelte magát a gyerekek megszületése előtt?

– Előtte nem gondolkoztam azon, hogy milyen anya leszek. Az én édesanyám nagyon szigorú anyuka volt, a gyerekeimmel én is szigorú vagyok. Úgy gondolom, hogy a szigorra szükség van, kell az, hogy megtanulják a rendszert. Korábban szigorúbb voltam, ez már enyhült az évek során. Nekem maximum háromszor kell szólnom egy dolog miatt. A két nagyobb gyerekem között csak 16 hónap a korkülönbség. Mondták az ismerősök, hogy úgy látják, hogy ahhoz képest, hogy két ilyen pici gyerekem van, elég lazán veszem a dolgokat. Úgy vagyok ezzel az anyaság-kérdéssel, hogy a gyerekeknek nemcsak anyjuk van, hanem apjuk is, és nálunk a férjem is maximálisan kiveszi a részét a gyereknevelésből. Nem véletlenül tehetem azt meg, hogy évente elmegyek pihenni a barátnőimmel pár napra. A férjem megoldotta, mert meg tudják ezt oldani, csak vannak olyan anyukák, akik ezt nem merik a kezükből kiadni valamiért.

Ez egy szuper, apával közös nyári nap volt Mezőkövesden

– Mik voltak az eddigi legnagyobb kihívásai, mint édesanya és hogyan kezelte azokat?

– Volt olyan, amikor a kisfiam háromévesen kruppos volt, az embert próbáló időszak volt. Szörnyű volt azt átélni, hogy ott van betegen és tehetetlen vagyok. Az nagy kihívás, hogy nagyszülők közül édesapám él egyedül. Amikor kisebbek voltak, nehezen tudtuk megoldani, hogy ki vigyázzon rájuk. Most az következik majd, hogy a megfelelő iskolát kiválasszuk, ahol tovább tudnak tanulni a gyerekek. Mindig azt mondom, hogy az élet feladatokat ad, de mindent meg lehet oldani.

– Gondolom, nincs olyan nap, hogy ne történne valami mókás esemény. Megosztana párat?

– A kislányom még nem tudta kimondani az „r” betűt és egy olyan emberről volt szó, aki szintén valamit nem tudott rendesen kiejteni. Azt mondta a kislányom, hogy: anya, hogy lehet az, hogy ő nem tudja kimondani? Azt válaszoltam neki, hogy hát ő se tud mindent kimondani. Erősködött, hogy ő pedig minden szót ki tud mondani, mire én, hogy a „róka” szó nem megy neki, mire a kislányom nagy levegőt vett és azt mondta, hogy „LÓKA”!

– Mit a legfontosabb megtanítani, átadni a gyerekeknek?

– Szerintem az, hogy bármit meg tudnak csinálni, amit akarnak. Már megkaptam, hogy az én gyerekem már ötévesen kente a kenyeret, és most már muffint is tudnak sütni. Ahhoz, hogy a gyerekek érvényesülni tudjanak, ahhoz engedi kell, hogy olyan dolgokat is megcsináljanak, ami lehet, hogy számunkra könnyebb, ha megcsináljuk, viszont a gyereknek sokkal nagyobb önbizalma lesz, ha ötévesen meg tudja kenni azt a vajas kenyeret, és nem 13 évesen kezdi ezt el, amikor esetleg például kollégiumba kerül. A tisztelet is nagyon fontos, de azt el kell érni, hogy tiszteljék az embert, azt nem lehet megkövetelni. A legfontosabb az önállóságra nevelés, és hogy megfelelő önbizalommal rendelkezzenek.

– Mik a tervei a jövőre nézve?

– Szeretném az egyetemet befejezni, és egy újabb képzést elkezdeni. Mentálhigiénés mesterképzést szeretnék még elvégezni. Az emberek eddig is könnyen megnyíltak nekem, olyan élethelyzetekbe kerülök bele a munkám által, azért gondoltam, hogy ez a szakma megfelelő lenne számomra. Ha már beszélünk és tanácsokat adok, akkor az megfelelő legyen. Tervem, hogy saját üzletet szeretnék nyitni, illetve a szakmán belül szeretnék oktatni, nem OKJ-s tanfolyamra gondolok, hanem továbbképzésekkel szeretnék foglalkozni.