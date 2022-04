A városban működik Waldorf-módszerrel óvoda és általános iskola is. Az iskolát alapító szülők, az iskola szülői közössége a pedagógusokkal együttműködve az elmúlt két évben azon dolgoztak, hogy a most hetedik osztályba járó gyermekek, a nyolcadik osztályt elvégezve, az egységes 13 évfolyamos Waldorf iskolában tudják folytatni a tanulmányaikat.

Ennek megsegítésére jótékonysági koncertet szerveztek, ami április 8-án volt az evangélikus templomban. A koncerten felléptek a tanárok és a szülőkből álló iskolai kórus is. A díszvendég Juhos Melinda harmonikaművész, zenetanár volt, és fellépett Weisz Máté orgonista növendék is.