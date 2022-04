Kiss Dénes azzal kezdte a diákoknak szóló előadását, hogy az összegyűltek közül is mindenki büntethető, ha olyat cselekszik, ami törvénybe ütközik. Ezen a ponton hangsúlyozta, hogy egy apró iskolai csínytevésnek látszó cselekmény is lehet büntetőjogi kategória, még akkor is, ha csak viccnek indult az egész. Az előadáson fókuszában a cyberbullying fogalmának megismertetése és az ezzel kapcsolatos tudnivalók álltak.

A diákok megtudhatták, hogy ez a fogalom az online bántalmazást takarja, ami ugyanúgy zajlik, mint az iskolában történő zaklatás, csak ebben az elkövetők a technológia újdonságait használják fel rossz célra. Mint elhangzott, egyre több kiközösítés és bántalmazás zajlik az online térben.

Szó volt az agresszió, az erőszak és a zaklatás fogalmainak pontos meghatározásáról, illetve arról, hogy a bullying jelenségnek kik is a pontos szereplői. A bántalmazó oldaláról maga a bántalmazó, mellette a támogatók és a csatlósok állnak, amíg az áldozat oldalán rajta kívül az őt esetlegesen segítők és a kívülállók helyezkednek el. Szó volt arról is, hogy a kívülállók azért nem segítenek az áldozaton, mert félnek, vagy cikinek érzik, vagy nem akarnak belekeveredni, miközben maga az áldozat is sok esetben inkább hallgat arról, hogy zaklatják, esetleg bántalmazzák.

Az előadó kiemelte, hogy soha nem az áldozatot büntetik meg, így nem kell félni segítséget kérni akár az iskolában, akár szülőktől, akár erre szakosodott honlapokon. Kiss Dénes több oktatófilmet is vetített az előadáson, amelyek sokkal szemléletesebbé tették ennek a bűncselekménytípusnak a megértését. Előadását azzal zárta, hogy mindenki gondolja végig, mit cselekszik, mielőtt cselekszik, mert mindenki felelősséggel tartozik a tetteiért. Ez pedig igaz az online térben tett cselekedetekre, hiszen mint azt mára már megtanulhattuk, az internet nem felejt.

Kőhalmi László a baleset-megelőzésről beszélt a fiataloknak interaktív formában. A közlekedési eszközöknek azt a csoportját emelte ki és mutatta be azok sajátosságait, amelyeket az előadás közönsége életkoránál fogva már használhat. Ennek megfelelően szó volt a gyalogos közlekedésről, a kerékpáros közlekedésről valamint a segédmotor-kerékpárokról is. Mindezek sajátosságait természetesen a KRESZ-ben leírtak alapján emelte ki és sorakoztatta fel, kiemelve, hogy a közlekedésben részt vevő összes jelenlévőnek ezt a szabályozást be kell tartania. A közúti balesetek 99 százaléka éppen e szabályozás be nem tartásából következik be.

Szó került a városban ma már igénybe vehető elektromos rollerek szabályos használatáról is. A diákok megtudhatták, hogy azokat csak 14. életévüket betöltött személyek használhatják, kell hozzá bukósisak, csak érvényes segédmotor-kerékpáros vagy B kategóriás jogosítvánnyal lehet igénybe venni ezeket az eszközöket, és csakis a KRESZ vonatkozó szabályait betartva.



Fontos a bűn- és baleset-megelőzésről beszélni a fiataloknak

Forrás: LI