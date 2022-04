Dunaföldvár - A Borbarát Klubban első alkalommal mutatják be a Dunaföldvári Sűrű Borház remek borait. Hiszünk benne, hogy mindenkinek kellemes újdonság lesz e borok bemutatója ezen a héten, április 27-én, szerdán este.

Közel fekszik hozzánk ez a szomszéd város. Az utóbbi években egyre gyakrabban kaptunk a borfogyasztóknak való biztató híreket az ottani szőlő és bortermelő gazdaságokról. Borversenyeikre évről évre egyre rangosabb, távoli vidékekről, elismert szakemberek érkeztek. A bírálataik alapján elmondhatjuk, hogy folyamatosan javul az ottani borok minősége.

Mitől lehetnek olyan jók azok a borok?

Mindenekelőtt a kiváló természeti környezet miatt. A borvidék talajképző kőzete elsősorban a lösz. A Tolnai borvidék Tolna, Baranya és Fejér megyékben található, összesen 2900 hektáron. A szőlőültetvények többnyire enyhe lejtésűek, déli kitettségűek, és védett domboldalakon fekszenek. A szőlőművelés azon a vidéken már a kelták idejéig, illetve a római korig nyúlik vissza. Így van ez Dunaföldváron is. A jellemző boraik a chardonnay, sauvignon blanc, rajnai rizling, kékfrankos, zweigelt, merlot, kadarka.

Sűrűné Győri Judit és Sűrű János Fotók: BaT

Sűrű János a család nevét viselő Sűrű Borház képviselőjeként, remek házigazdaként is szerepet vállal a náluk rendszeresen szervezett boros eseményeken.

Ezúttal már nagyon készülnek és elébe mennek a leendő vendégeiknek, sőt kóstolót is visznek magukkal Dunaújvárosba a feleségével, Sűrűné Győri Judittal.

– Az utóbbi napokig a hűvös estéken legszívesebben a jó testes vörösborokat kortyoltuk a barátainkkal, de örömmel ízlelgetjük az izgalmas rozékat valamint az új fehéreket is. Ezek közül az egyik kedvencem a rajnai rizling, a másik a hárslevelű. Most mi készülünk egy vendégségbe, hogy bemutassuk a borainkat! Jó hírű, rangos szakmai közösséghez érkezünk a Dunaújvárosi Borbarát Klubhoz. Finom borokat viszünk magunkkal, olyanokat, amelyekkel örömmel kínáljuk a hozzánk betérőket is. Hiszünk abban, hogy a klub hozzáértő közönségének is kedvére valók lesznek ezek az italok, és élvezettel fogyasztják majd azokat. Abban is bízunk, hogy az érdeklődő kérdéseik a mi hasznunkra is szolgálnak. Abban, hogy ehhez az estéhez is remek vacsorát kínál a Corner kiváló konyhája, egészen biztosak vagyunk. Higgyék el: egy kellemes, derűs estét fogunk együtt eltölteni!



Sűrűné Győri Judit és Sűrű János

A dunaföldvári Sűrű Borház pincéje