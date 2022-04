Mezőfalva - Április 23-án, szombaton déltől sokszínű és érdekes eseményeket láthattunk, hallhattunk, és magunk is részt vehettünk különböző programokban a mezőfalvi tájház udvarán.

A fő szervezőt, a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjét, Molnárné Troppert Máriát kérdeztük, miért is fontos számukra ez a program?

– Próbáljuk a tájházat, a régi falusi múlt tárházát bekapcsolni a falu közösségi életébe, hiszen ezekkel a programokkal nemcsak múltunkat ismerhetik meg az idelátogatók, hanem maguk is részesei lehetnek annak a vidéki életérzésnek, nyugalomnak, amelyet egyre többen keresnek. A mezőfalvi falumúzeumban kiállított tárgyak, eszközök a község kialakításáról, az elmúlt évszázadokban élőkről szól. Természetesen a felnőttek érdeklődésének kiszolgálása mellett a gyerekekre is gondoltunk, hiszen ezen a korosztályon keresztül tudjuk a legszélesebb társadalmi réteget céljainknak megnyerni.

Vacsora és bál zárta a rendezvényt

– Ahol most állunk, a Kossuth Lajos utca a településünk első négy utcájának egyike. A magas talajvíz szintje miatt Sár utcának keresztelt út kialakítása 1811-re, Hercegfalva alapításának idejére tehető. A tájházat az 1860-as években a magyar nemzetiségű Birkás család építette, és 1992-ig a tulajdonukban maradt. Ezután pár évig üresen állt, majd 1997-től egy mezőfalvi lakos megvásárolta. Az új tulajdonos az épület nagy részét eredeti állapotában megőrizte, berendezési tárgyait megtartotta. Ma a tájház az egyetlen, gazdasági épületeivel együtt épségben maradt parasztház a községben. A portán a többi között faoszlopos tornác, tisztaszoba, konyha, hátsó szoba kemencével, kamra, istálló, kocsiszín, terménytároló góré, és különböző gazdasági helyiségek, felszerelések láthatóak. Az udvaron a rendezvényeink alkalmával színes kulturális és szórakoztató programokat kínálunk. Nagyon örülünk, hogy egyre többen érdeklődnek a régi falusi kultúra, életmód után. Talán ennek hatására is választják majd a fiatalok közül új életterük helyszínéül a vidéket – hallottuk a szervezők képviselőjétől a rövid ismertetőben.

Mezőfalván mindenki számára nyitotta tájház. A látogatási lehetőségről a 06-70/796-6986-as telefonszámon lehet érdeklődni.