Az árakat tekintve egy furcsaság szúrt első körben szemet, ugyanis a szegfű ára, amely jócskán el szokott maradni a gerberáétól, most azonos, azaz 400 forintos áron vásárolható meg szálanként. A rózsa mindig is jó pár forinttal többe szokott kerülni a fent említett növényeknél, de az is említésre méltó, hogy a sok esetben temetőbe szánt törökszegfű csokorja 1200 forintot kóstál.

Az egyik árustól kimondottan a ballagási virágcsokrok után érdeklődtünk, aki elmondta, hogy idén egyértelműen a vegyes csokrok népszerűek a vásárlók körében. Arra a kérdésünkre, hogy milyen árfekvésben tud egy középkategóriás bokrétát összeállítani, azt mondta, úgy 3000 forintért már egész szépet lehet kötni, de általánosságban a legtöbben 5000-6000 forint körüli összeget szánnak egy ballagási csokorra, de sokan 10 000 forintot sem sajnálnak költeni egy csokorra. Azt is elmondta, hogy a virágok magas áráért nem az ő árrésük a felelős, hanem a nagykereskedők árai. Nekik is jobb lenne, ha alacsonyabb árakat függeszthetnének ki, mert akkor sokkal nagyobb lenne a forgalmuk. A nagyobb roham – tekintve a nagyszámú pénteki ballagást – tegnap lement, de azért szombaton és nyilván a vasárnapi anyák napja is kimagasló forgalmat ígér.

A virágok mellett ejtsünk szót a piacon található palántákról is, hiszen ha az időjárás engedi, a kiskertesek hétvégén megkezdhetik az ültetést. Hát, finoman szólva sincs jó hírünk a kertészkedni vágyóknak, ugyanis a paprika- és paradicsompalánták ára legtöbb esetben 450 forinttól indul, de találkoztunk olyannal is a patisszon, cukkini és kígyóuborka esetében, amelyért 550 forintot kell leszurkolni.

De nézzünk körül tavasz csemegéinél is körül. Az időszak egyik legkedveltebb gyümölcse az eper már nagyon sok standon megvásárolható: nem tartozik az olcsó portékák közé, kilónkénti ára 1600 forint az ára, és esetünkben csak importtermékről beszélhetünk.

Rengeteg a zöldhagyma, a retek, mindkettőnek 150 és 250 forint között van az ára csomónként. Nem mondhatjuk durvának, viszont az bizonyos, hogy jófajta reggeli, így tavasz közepén elképzelhetetlen zöldhagyma, vagy piros retek nélkül.