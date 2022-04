A vasúttársaság tájékoztatása szerint a Tisza-tó Magyarország kedvelt kirándulócél­pontja, a fejlesztéseknek köszönhetően összességében közel huszonháromezer kerékpáros utazás történt a régióban a teljes tavalyi turisztikai szezonban. A Tisza-tó expresszvonatot több mint tizenkétezren vették igénybe, a Budapest–Tiszafüred és a Budapest–Poroszló viszonylat utasforgalma 2020-ban a pandémia miatti, jelentős mértékű országos visszaeséssel szemben sem csökkent, 2021-ben pedig már negyven–hatvanöt százalékkal meghaladták 2019 és 2020 teljes éves utasforgalmát.

A március tizenkettőtől ősz vé­géig közlekedő expresszvonattal a Tisza-tó újra közvetlenül és kényelmesen elérhető a fővárosból.

A vonat nagy befogadóképességű, már a korábbi ­kapacitás kétszeresével, ­azaz hatvanhárom kerékpárhellyel rendelkezik. A járaton találkozhatnak az utasok olyan kerékpárszállító kocsival is, amelyen akár huszonnégy kerékpár is elfér. Ilyen kocsiból hét készül el idén, amelyek a nyári főszezonban a Balaton északi partján ­közlekedő egyes vonatok ­kerékpár-szállítási kapacitását is növelik majd.