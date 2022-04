Rácalmás A Vállalkozók Rác­almásért Egyesület szervezésében „Mesterséges intelligencia és az élő bolygó” címmel jelentkezett a 3. Robotika kiállítás és előadássorozat szombaton a Jankovich-kúriában. A neves előadókat felvonultató szakmai program során az érdeklődők hallhattak a többi között az ipar igényeit kiszolgáló robotfejlesztésekről, amik jelenleg is folynak a Dunaújvárosi Egyetemen, s az elektromos autók biztonságtechnikai kérdéseiről valamint a legmodernebb robotkéz-vezérlési kutatásokról is. A látogatók a gyakorlatban is megismerkedhettek a programozás alapjaival, és a 3D-s nyomtatás rejtelmeivel is.