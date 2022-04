Azért kár, hogy a régi jó dolgokból nem maradt semmi, mondja az egyik televíziós reklámban egy idősebb úr. Sajnos ez így is van. Emlékszem arra, annak idején a Bauer 100-as korcsolyámban egy pályafutást le tudtam játszani, most két-három szezont tart ki egy kori. Van egy jó ismerősöm, aki a hetvenes évek óta az egyik legjobbnak tartott autómárkát vásárolja, ő is panaszkodik, régebben az olajcserén kívül nem kellett az autót szervizbe vinnie, most meg mindig van valami problémája. Én ugyanabban a boltban, ugyanarról a polcról ugyanazt a márkájú pólót vettem meg. Az ötévesnek semmi baja, az egyéves már mosogatórongy.