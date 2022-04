St Solar Kft. folyamatos közösségi pályázataival arra törekszik, hogy a környezettudatossá nevelést elősegítve eljusson a globális felmelegedés elleni tartós tevékenység az intézményekbe. Így nyert napelemes rendszert pályázaton keresztül a Kisapostagi Mosolykert Óvoda is.

Most segíthetünk nekik, hogy a Közönség díjat is megkapják. Szavazni vasárnapig lehet ezen a linken: https://www.mnnsz.hu/solarrace-2022-kozonsegdij-szavazas/

A szavazás rendkívül egyszerű, az oldalon ki kell választani az ST Solar-t, majd az oldal alján a Küldés gombra kattintani.