Az elmúlt évek digitalizált ünnepeit még biztosan sokat fogjuk emlegetni, de az édesanyák tiszteletére rendezett megemlékezések történetéhez képes az elmúlt két év csak egy rövid epizód.

Hiszen a szakértők szerint a legrégebbi ismert rítusokat az ókori birodalmak hagyományaiban találjuk meg: az egyiptomiak, majd később a görögök és rómaiak spirituális életében is kiemelt helyen szerepelt a nők tisztelete. Egyiptomban Íziszt mint a mennyek királynőjét tisztelték, aki uralkodott minden dolog felett, és egyúttal az anyaság szentsége felett is őrködött. Az ő görög megfelelője Rhea, az istenek anyja, akinek lánya és egyben menye, Héra (Zeusz féltékeny és mindenre elszánt felesége) a születés és házasság védelmezője. A rómaiak pedig Cybele (Rhea római megfelelője) tiszteletére tartottak a természet újjáéledésekor, tavasszal különféle ünnepségeket.

Mégsem ők az első isten­anyák, akik előtt az ember meghajtotta a fejét. A világ egyik legrégebbi ősanyja, akit a tudomány is számon tart a mai Ausztria területén, Willendorfban „született”. 22 ezer éves a willendorfi Vénusz, és a kutatók egyik feltételezése szerint a termékenység, anyaság istennőjét faraghatta meg benne az alkotója.

Krisztus születésével új isten­anya kért és kapott helyet magának a nyugati emberek szívében. Máriát, akinek tiszteletére számos ünnepet és kiemelt napot szentel a kereszténység, a mai napig különleges imádattal veszik körül a hívők. Mária a tiszta és tökéletes, odaadó, önfeláldozó anyaság szimbóluma, de a középkorban nem csak rajta keresztül fejezték ki tiszteletüket az emberek az anyák iránt. A húsvétot megelőző böjti időszak negyedik vasárnapját például az 1600-as évek óta az anyaság napjának szentelték Angliában, de a balkáni népek is tartottak ünnepet, amikor a gyermekek meglátogatták édesanyjukat, nagyanyjukat, és jelképes ajándékkal köszöntötték fel.

Az anyák napja hivatalos ünneplésének gondolata először 1872-ben merült fel. Julia Ward Howe költő és írónő javasolta ekkor, hogy június másodikát szenteljék az anyák és a béke napjának az Egyesül Államokban. Aktivistaként már korábban is szenvedélyes hangon szólalt fel azért, hogy a nők szálljanak síkra a háborúk ellen, és június második vasárnapját nevezzék ki az anyák békenapjának, de az ő életében ezek a célkitűzések nem valósultak meg. Erőfeszítéseit siker koronázta, és 1914-ben Woodrow Wilson elnök hivatalossá tette az anyák napját.

A kereskedelem hamar „felkarolta” az ünnepet. Az eredetileg meghitt családi megemlékezés a virágkereskedők hatására egyszerű ajándékozássá silányult. Ugyanakkor éppen ezek a kereskedők kezdték el marketingelni az ünnepet Európában is és az öreg kontinensen gyorsan el is terjedt ez a gyönyörű ünnep, az anyák napja.

Magyarországon a vöröskereszt nevéhez kötődik az első hivatalos anyák napja, amit akkor, 1925-ben még összekapcsoltak a hagyományos Mária-tisztelettel. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. 1928-tól már miniszteri rendelet tette hivatalossá az iskolai ünnepségek sorában, ettől kezdve terjedt el széles körben is ennek a napnak a megünneplése hazánkban is.

Az óvodákban is kiemelten fontos esemény az édesanyák, nagymamák és a dédik köszöntése. A nevelési intézmények közül a legtöbb óvodában megünneplik és már hetekkel az esemény előtt készülnek rá. A csoportfoglalkozáson sokat beszélgetnek a családról, az anyák szerepéről, feladatairól és meghívót, ajándékokat készítenek az ünnepségre. Ilyenkor van alkalom, hogy csokorba szedve bemutassák mindazokat a dalokat, körjátékokat, mesejeleneteket, verseket, amelyeket egész évben tanultak.



A Manóvár óvodában Tiringer Hanga ajándékot készít Sörösné Dudás Andrea segítségével

Forrás: LI