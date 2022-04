Tavaszi pedagógiai szakmai napok városunkban 1 órája

Alapot ad az óvoda

Az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja idén is megrendezi a tavaszi pedagógiai szakmai napok rendezvénysorozatot, amelyben a Dunaújvárosi Óvoda mint bázis­intézmény is szerepet vállal. A héten három tagóvodában mutatják meg „Jó gyakorlataikat”, és két év után személyesen is találkozhatnak egymással az óvodapedagógusok.

Török Tímea Török Tímea

Dunaújváros - A pedagógiai napok keretében április 6-án délelőtt az Eszterlánc tagóvodában Pintér Ildikó gyógypedagógus Komplex mozgásfejlesztés normál fejlődésmenetű gyermekeknél címmel tartott bemutató foglalkozást a feladatok folyamatának bemutatásával, majd gyakorlati tanácsadással, konzultációs lehetőséggel. Megkérdeztük Pintér Ildikót az általa kialakított és vezetett foglalkozás jelentőségéről. Pintér Ildikó mozgásfejlesztő foglalkozása segít az írás és az olvasás előkészítésében

Fotók: Szabóné Zsedrovits Enikő – 1986 óta vagyok a pályán, óvodapedagógusi végzettségem mellett pszichopedagógus és mozgásterapeuta végzettséget is szereztem. A legfontosabb számomra mindig is az volt, hogy a gyerekeken segítsek, és mivel tudjuk, hogy minden a mozgásból indul ki, ezért mindent a mozgással kell megalapozni. Ha nincsen biztos alap, akkor nem tudunk mire építkezni. Ez az alapozó terápia egy fantasztikus segítséget ad az iskolába készülő gyerekeknek. Az a cél, hogy az átmenet minél kisebb stresszt okozzon számukra. Segítjük sok más mellett a téri tájékozódást, a jobb és bal oldal differenciálását, a szerialitást, a memóriát, az írás és olvasás előkészítését.

